El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, suscribieron un memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial de ambas instituciones.

Con esto, las entidades formalizaran la intención de promover la adopción de tecnología, productos y servicios seguros e interoperables en el Perú, además de fomentar la colaboración entre las instituciones, las industrias y los expertos.

“Para el Gobierno, impulsar la inteligencia artificial en el país representa una oportunidad para que nuestros jóvenes dominen las tecnologías de vanguardia, potencien su creatividad y lideren la transformación digital para superar los desafíos históricos de nuestro territorio”, destacó el jefe del gabinete ministerial.

Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó que este acuerdo llevará la relación bilateral un paso más allá. “La embajada apoyará al país a fortalecer su marco regulatorio, capacitar a su fuerza laboral, desarrollar su infraestructura digital y negociar con empresas estadounidenses. Estados Unidos está orgulloso de trabajar junto al Perú para construir e implementar la IA de manera que se respete su soberanía y amplíe sus capacidades”, añadió.

En el memorando se establece que la cooperación en IA se llevará a cabo en las áreas de regulación y gobernanza, para establecer marcos normativos amigables para los negocios, los servicios públicos digitales y la protección de datos.

Embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta firman acuerdo. Foto: PCM.

Asimismo de tecnología e infraestructura; para desarrollar y adoptar soluciones de inteligencia artificial y construir redes seguras, como centro de datos y suministros de 5G.

También se contempla fortalecer la ciberseguridad y las mejores practicas de seguridad digital; fomentar el desarrollo de capacidades educativas y laborales, así como promover la participación comercial entre proveedores de tecnología de IA de los Estados Unidos y socios de los sectores públicos y privados del Perú.