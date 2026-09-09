Huawei. (Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)
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Redacción Gestión
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La tecnológica china Huawei, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, afronta desde este martes un juicio penal en Nueva York por acusaciones de que robó tecnología, conspiró para apropiarse de secretos comerciales estadounidenses y cometió delitos de fraude electrónico y bancario, entre otros.

El proceso supone un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, que en los últimos años ha estado cada vez más en el punto de mira de Washington.

Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Huawei. (Foto: Difusión)
Huawei. (Foto: Difusión)

Los casos contra Huawei

El caso también recupera el episodio que enfrentó a Huawei con el Departamento de Justicia estadounidense por sus negocios con Irán. Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

Meng fue detenida en Canadá a finales de 2018 a petición de EE.UU. y permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición antes de regresar a China en 2021.

Aquella detención desencadenó una grave crisis diplomática entre Pekín y Ottawa, durante la que China detuvo a dos ciudadanos canadienses que estuvieron encarcelados durante casi tres años acusados de espionaje.

Al final, Washington retiró la solicitud de extradición y desestimó los cargos contra Meng, quien volvió a China, mientras que los dos canadienses quedaron liberados.

Las medidas de EE.UU.

Las acusaciones que afronta Huawei se remontan a hechos que, según los fiscales, comenzaron a finales de la década de 1990. El caso judicial se hizo público en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y la Fiscalía lo amplió posteriormente.

En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la empresa, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, las cuales han limitado su acceso a chips y otras tecnologías, lo que la ha llevado a reforzar su capacidad de fabricación de semiconductores, en línea con los esfuerzos de Pekín para reducir la dependencia tecnológica exterior.

Con información de EFE

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