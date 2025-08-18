Libia suspende las actividades de la empresa china Huawei en el país. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)
Libia suspende las actividades de la empresa china Huawei en el país. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Autoridad General de Comunicaciones e Informática, afiliada al (GUN), anunció la suspensión “inmediata y temporal” de las actividades de la empresa china , informó la agencia oficial del país.

, en un comunicado, acusó de “firmar contratos ilegales” con partes no autorizadas dentro del país, dividido institucionalmente.

LEA TAMBIÉN: Mate 70 de Huawei: cuando la novedad no es la cámara sino el sistema operativo

Además, acusaron de “violar” leyes nacionales, como la ley sobre telecomunicaciones, que otorga a la Autoridad “la exclusividad” para emitir licencias en el sector.

Asimismo, la señaló que Huawei vulneró “los principios básicos” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) relacionados con el respeto a la soberanía de los Estados miembros.

LEA TAMBIÉN: Huawei avanza en su independencia tecnológica con el nuevo Mate 70

, además, fue acusada de “interrumpir” los estándares internacionales que obligan a las empresas extranjeras a respetar las leyes locales.

acusó a la empresa china de “violar” los objetivos del comercio internacional que “prohíben” la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales.

Finalmente, la afirmó que cualquier operación o contrato efectuado fuera del marco legal, aprobado por la entidad gubernamental, se considera “nulo y sin efecto”.

Elaborado con información de EFE.

Las autoridades libias acusaron a la empresa china de “violar” los objetivos del comercio internacional que “prohíben” la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales. (Foto: Fred DUFOUR / AFP).
Las autoridades libias acusaron a la empresa china de “violar” los objetivos del comercio internacional que “prohíben” la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales. (Foto: Fred DUFOUR / AFP).

TE PUEDE INTERESAR

Ositran abre consulta pública sobre acceso a la infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez
Trump destaca “grandes avances” con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania
El secretario de Estado de EE.UU. no descarta más sanciones a Rusia, pero dice que afectarían la paz en Ucrania

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.