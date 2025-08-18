La Autoridad General de Comunicaciones e Informática, afiliada al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), anunció la suspensión “inmediata y temporal” de las actividades de la empresa china Huawei en Libia, informó la agencia oficial del país.

El organismo, en un comunicado, acusó a la compañía de “firmar contratos ilegales” con partes no autorizadas dentro del país, dividido institucionalmente.

Además, las autoridades libias acusaron de “violar” leyes nacionales, como la ley sobre telecomunicaciones, que otorga a la Autoridad “la exclusividad” para emitir licencias en el sector.

Asimismo, la Autoridad de Comunicaciones señaló que Huawei vulneró “los principios básicos” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) relacionados con el respeto a la soberanía de los Estados miembros.

La empresa china, además, fue acusada de “interrumpir” los estándares internacionales que obligan a las empresas extranjeras a respetar las leyes locales.

El organismo acusó a la empresa china de “violar” los objetivos del comercio internacional que “prohíben” la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales.

Finalmente, la Autoridad General de Comunicaciones e Informática afirmó que cualquier operación o contrato efectuado fuera del marco legal, aprobado por la entidad gubernamental, se considera “nulo y sin efecto”.

Elaborado con información de EFE.