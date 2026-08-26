Huawei. (Foto de Jade GAO / AFP)
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Redacción Gestión
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La tecnológica china Huawei anunció este miércoles la firma de un acuerdo global y multianual de licencias cruzadas de patentes con la estadounidense HP, que incluye el uso por parte de esta última de determinadas patentes de Huawei relacionadas con redes Wi-Fi.

HP fue en 2025 el segundo mayor fabricante mundial de ordenadores personales, por detrás de la china Lenovo, en un mercado que registró unos 270.2 millones de unidades vendidas, según datos de la consultora Gartner publicados a comienzos de año.

Huawei aseguraba haber suscrito más de 260 acuerdos de licencias de patentes al cierre de 2025, además de participar en fondos comunes de patentes.

The HP logo is seen on a sign at Hewlett Packard's headquarters in Palo Alto, California on November 4, 2016. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
The HP logo is seen on a sign at Hewlett Packard's headquarters in Palo Alto, California on November 4, 2016. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)

La inversión en desarrollo e investigación

En los últimos años, la compañía ha alcanzado acuerdos de este tipo con empresas como Ericsson, Xiaomi, Sharp o Vivo, además de renovar su convenio de licencias con la finlandesa Nokia.

La empresa destinó en 2025 192,300 millones de yuanes (unos US$ 27,500 millones) a investigación y desarrollo, equivalente al 21.8% de sus ingresos anuales.

La compañía china figura entre las mayores solicitantes internacionales de patentes: según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue en 2025 la empresa que más solicitudes internacionales de patentes presentó y se mantuvo, junto a las surcoreanas Samsung y LG, entre las tres compañías que más solicitudes presentaron el pasado año ante la Oficina Europea de Patentes (OEP).

La cifra de patentes activas de Huawei

Huawei mantiene acuerdos bilaterales y participa en fondos comunes de patentes para licenciar tecnologías de comunicaciones móviles, Wi-Fi y codificación de audio y vídeo. La compañía afirma contar con más de 165,000 patentes activas concedidas en todo el mundo.

Esas medidas no han impedido, sin embargo, que Huawei continúe cerrando acuerdos de propiedad intelectual con empresas del país norteamericano: en el 2024 alcanzó otro de carácter multianual con Amazon para la concesión mutua de licencias de patentes.

Con información de EFE

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