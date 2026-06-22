El mercado peruano de tecnología y electrodomésticos registra un inicio de año dinámico. De acuerdo con NielsenIQ (NIQ), las ventas del sector Tech & Durables crecieron 22.2% en valor durante los primeros cuatro primeros meses del 2026, impulsadas por una mayor confianza del consumidor, la estabilidad macroeconómica y una creciente demanda por productos de mayor valor agregado.

Al detalle, Information Technology & Office lideró el crecimiento con un incremento en valor de 26.7%, seguido por electrodomésticos (23,5%), pequeños electrodomésticos (22,4%), telecomunicaciones (20,4%) y electrónica de consumo (18,5%). Dichas categorías crecieron en relación a similar periodo del 2025.

“Estamos observando un consumidor más dispuesto a invertir en tecnología y equipamiento para el hogar. El crecimiento ya no responde únicamente a la recuperación de la demanda, sino también a una búsqueda de productos con mayores prestaciones, conectividad y funcionalidades que aporten valor en el día a día”, señaló Diego King, Senior Specialist CSM de NielsenIQ Perú.

Uno de los fenómenos más relevantes identificados por NIQ es la creciente premiumización del consumo. En pequeños electrodomésticos, por ejemplo, el crecimiento en valor supera al crecimiento en unidades, reflejando una mayor preferencia por productos con atributos diferenciados y tickets promedio más altos.

Las regiones impulsan crecimiento

Si bien Lima continúa concentrando la mayor parte de las ventas del mercado, las regiones vienen desempeñando un papel cada vez más relevante en la expansión del sector.

Las ventas del rubro por medio del canal online registra un crecimiento cercano al 32.5%, mientras que regiones como centro (31%) y oriente (24.9%) muestran algunos de los ritmos de desarrollo más acelerados del país, evidenciando oportunidades para la expansión de categorías tecnológicas y electrodomésticos fuera de la capital.

Mundial 2026 promotor de categorías clave

De cara a los próximos meses, NIQ identifica al Mundial de Fútbol 2026 como uno de los principales dinamizadores del consumo tecnológico. La experiencia de torneos anteriores demuestra que los televisores suelen convertirse en la categoría protagonista durante el periodo previo al evento deportivo.

Históricamente, las ventas de televisores registran sus mayores incrementos en los meses previos al Mundial, promovido por categorías complementarias como parlantes, barras de sonido y dispositivos de entretenimiento para el hogar.

“La combinación de estabilidad económica, mayor liquidez en los hogares, eventos comerciales y el efecto Mundial genera un escenario favorable para el mercado durante este primer semestre. Las marcas tendrán una oportunidad importante para conectar con consumidores que buscan renovar sus equipos y mejorar su experiencia de entretenimiento en casa”, concluyó King.