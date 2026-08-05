Desde el 28 de julio, mucho se ha comentado sobre el discurso presidencial, especialmente en materia económica. Sin embargo, más importante que los anuncios es lo que ha dejado traslucir: que las prioridades del nuevo Gobierno no son las del MEF.

El rol del MEF en cualquier gobierno es el de ser el adulto responsable. Uno de sus principales encargos es el de asegurar que, a pesar de las necesidades (y en el Perú son muchas), no se gaste más de lo que el Estado puede pagar. Otro es promover la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleos formales y bien remunerados.

Los principales anuncios hechos por la presidenta en su primer discurso van en dirección contraria a las intenciones de su ministro de Economía. (Foto: Presidencia)

En el Perú, ese rol es clave, especialmente para un gobierno de centroderecha. Por eso, el nombre del nuevo ministro de Economía fue uno de los pocos anunciados antes del 28 de julio. Y por ello también el encargo recayó sobre Elmer Cuba, un economista de reconocida trayectoria, quien antes de asumir hizo hincapié en que protegería la fortaleza fiscal del país incluso si eso implicaba revisar leyes aprobadas por el Congreso anterior. La conformación de su equipo económico parece apuntar en la misma dirección.

Sin embargo, los principales anuncios hechos por la presidenta en su primer discurso van en dirección contraria a las intenciones de su ministro de Economía. Para que nos demos una idea, las leyes aprobadas por el Congreso anterior, a las que aludió Cuba, cuestan unos US$ 4,000 millones y tienen que ser revisadas porque simplemente no las podemos pagar. ¿Cómo, entonces, vamos a poder pagar todo lo que anunció la presidenta el 28 de julio? Las cuatro líneas del metro para Lima cuestan US$ 20,000 millones y además requieren un subsidio permanente del Tesoro. Los trenes de cercanías cuestan US$ 10,000 millones. La Nueva Carretera Central, US$ 8,000 millones, y las demás obras, alrededor de US$ 10,000 millones. Redondeando, unos US$ 50,000 millones.

Por otro lado, el sueldo mínimo es tan alto con respecto a la distribución de ingresos de la población que deja fuera de la formalidad a millones de compatriotas. Por ello, el anuncio de que el Gobierno lo aumentará en 15% podrá generarle aplausos, pero tendrá como principal consecuencia el aumento de la informalidad.

Estos anuncios, entre otros, me hacen pensar que la posición del MEF no tuvo ninguna prioridad en la preparación del primer discurso presidencial. Ello, junto con el comportamiento reciente de la bancada fujimorista (fue con sus votos que se aprobaron las leyes perjudiciales que el ministro Cuba quiere derogar), me genera preocupación.

Una de las principales causas por las que la economía peruana no crece como antes es el incremento del riesgo de que, por razones políticas, el Ejecutivo o el Legislativo tomen medidas irresponsables. Y eso ha ocurrido porque el MEF, que antes era el que roncaba, ha venido perdiendo peso en los sucesivos gobiernos. Esa tendencia tiene que terminar. El país ya está pagando las consecuencias de ningunear al MEF.

Enzo Defilippi es profesor principal de la Universidad del Pacífico.