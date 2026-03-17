Cuando se habla de brechas de género, el debate suele centrarse en salarios, oportunidades laborales o acceso a puestos de liderazgo. Sin embargo, existe una desigualdad que avanza de forma silenciosa y que hoy empieza a marcar el futuro de muchas mujeres: el acceso y la confianza frente a la tecnología.

Casi 6 de cada 10 peruanas reconoce que no contar con habilidades tecnológicas las coloca en desventaja frente al mercado laboral actual, según el estudio “Hablemos de Tecnología”, presentado por Avon y desarrollado junto a Gentedemente.

En esta encuesta se analiza cómo las herramientas digitales están influyendo en la independencia femenina y qué barreras culturales aún limitan su adopción.

El informe -basado en una encuesta a mujeres peruanas de entre 25 y más de 55 años- revela que la relación de las peruanas con la tecnología tiene particularidades propias, marcadas tanto por nuevas oportunidades como por barreras culturales que todavía persisten.

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En un mundo cada vez más digital, dominar herramientas tecnológicas se ha vuelto clave para acceder a más oportunidades. Sin embargo, muchas mujeres sienten que aún existe una brecha que limita su desarrollo.

Además, 9 de cada 10 mujeres en el país asegura que la tecnología les permite ser más productivas y avanzar más rápido en sus proyectos personales o profesionales.

Pero el impacto de la tecnología no se limita únicamente al ámbito laboral. Para muchas mujeres también representa una herramienta para fortalecer su independencia y tomar decisiones con mayor autonomía. De hecho, más del 70% de las peruanas considera que la tecnología es clave para fortalecer su independencia, mientras que 7 de cada 10 cree que puede ayudar a reducir las desigualdades de género en la sociedad.

Una brecha que empieza desde la niñez

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que esta brecha suele comenzar desde edades tempranas. El 32% de las mujeres encuestadas considera que a los niños se les incentiva más que a las niñas a explorar la tecnología, ya sea a través de juegos, dispositivos o actividades vinculadas al mundo digital. Estos estímulos, muchas veces sutiles, terminan influyendo en la confianza con la que las niñas se relacionan con estas herramientas a lo largo de su vida.

Por otro lado, el 61% de las encuestadas considera que las mujeres que destacan en este campo aún no son vistas como una presencia habitual, mientras que cerca de la mitad percibe que los líderes del sector siguen siendo mayoritariamente hombres.

A pesar de que estos estereotipos se instalan desde edades tempranas, en los últimos años se observa un cambio en la mentalidad de las peruanas. Hoy, el 59% ya no cree que los hombres tengan mayor facilidad para lo digital y solo el 8% considera que las carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— son más adecuadas para varones.

Nueve de cada 10 peruanas reconoce que la innovación tecnológica ha permitido desarrollar productos más personalizados, capaces de responder mejor a sus necesidades. (Foto: Getty)

Tecnología en el día a día desde y para las peruanas

Para Avon, la tecnología está al servicio del cuidado, la belleza y el progreso de las mujeres en su día a día, señala Alexandra Oliva, gerente de Reputación y Comunicación Corporativa de Avon.

Añade que este cambio también se refleja bastante en el sector belleza, y es que 9 de cada 10 peruanas reconoce que la innovación tecnológica ha permitido desarrollar productos más personalizados, capaces de responder mejor a sus necesidades. “El acceso a la tecnología hoy también se traduce en mayor inclusión en el mercado. Nuestro estudio muestra que el 77 % de las mujeres en el país percibe que la innovación ha permitido desarrollar productos de belleza más inclusivos y pensados para ellas”, expresa Oliva.

El informe también anticipa que las decisiones de compra del futuro combinarán tecnología y confianza humana: el 33% de las peruanas valora el uso de inteligencia artificial por su rapidez y personalización, mientras que un 35% sigue prefiriendo recomendaciones de influencers.

Mipymes formales también encabezadas por mujeres

En el Perú existen más de 2.3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99% del total de empresas formales del país, de acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de la Producción. De ese universo, la gran mayoría corresponde a microempresas, principalmente dedicadas a comercio y servicios, lo que evidencia el peso que tiene el emprendimiento en la dinámica económica nacional. Dentro de este ecosistema, el liderazgo femenino cumple un rol determinante. Una proporción cercana a la mitad de las mipymes formales está encabezada por mujeres, superando el millón de unidades productivas y consolidándose como un pilar clave para el empleo y la economía familiar.

En esa línea, Niubiz, compañía líder en procesamiento de pagos que transforma los pagos en el país para transformar vidas, comparte algunas recomendaciones para que los emprendimientos liderados por mujeres puedan potenciar su crecimiento y consolidar su sostenibilidad en un entorno cada vez más competitivo.

1. Amplía tus formas de pago para llegar a más clientes: aceptar tarjetas, billeteras digitales y pagos sin contacto te permite dejar de depender únicamente del efectivo y adaptarte a las preferencias actuales de los consumidores. Además, incorporar modalidades como el canje de puntos y millas o las cuotas sin intereses puede facilitar la decisión de compra sin afectar el presupuesto del cliente. Estas opciones, disponibles a través de las soluciones de pago ayudan a ofrecer una experiencia más flexible y competitiva.

2. Apuesta por la formalización y el orden financiero: emitir comprobantes electrónicos, llevar un control digital de ventas y separar las finanzas personales del negocio contribuye a proyectar una imagen más profesional y facilita el acceso a financiamiento o alianzas comerciales.

3. Digitaliza tu punto de venta: contar con soluciones que integren el proceso de venta y cobro reduce errores, ahorra tiempo y mejora la experiencia del cliente, especialmente en temporadas de alta demanda o campañas especiales.

4. Comunica el valor de tu propuesta: hoy los consumidores buscan marcas con propósito. Visibilizar que se trata de un emprendimiento liderado por una mujer puede generar mayor conexión y fidelidad, especialmente en fechas conmemorativas como el 8 de marzo.