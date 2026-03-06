Inés Temple, presidente de LHH DBM Perú, recomendó hablar más y mejor de nuestros logros, porque es necesario visibilizar las cosas que hemos logrado y nuestros indicadores de gestión. Asimismo, aconsejó a las mujeres hablar del trabajo con las amigas.

“Muchas veces pensamos que las amigas son solo para relajarnos y nos olvidamos de que también son profesionales que pueden darnos un consejo o referirnos a una oportunidad laboral, y que pueden ser las mejores vendedoras de nuestro perfil profesional”, enfatizó.

Asimismo, exhortó a las mujeres a atreverse a solicitar mejores posiciones laborales. “Hay que atrevernos a asumir encargos de mayor responsabilidad. Atrévanse, arriésguense, nos toca porque es un acto de confianza”, expresó.