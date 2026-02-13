¿Utilizas las IA en la elaboración de tu CV para entrevistas? Foto: 20 en Empleabilidad
¿Quieres un CV que pase los filtros y llame la atención de los reclutadores? En esta edición de 20 en Empleabilidad, Carolina Ferrer, consultora asociada de LHH DBM Perú, comparte consejos clave para lograr un CV y una entrevista laboral genuina.

Ferrer señala que la inteligencia artificial es una excelente herramienta para complementar nuestras ideas y que debemos aprovechar la tecnología. Sin embargo, enfatiza que la IA jamás debe reemplazar nuestro propósito ni utilizarse como un “avatar automático”, sin una reflexión adecuada sobre la información que nos brinda.

Recomienda que, para la redacción de un CV, el primer paso sea realizar un ejercicio de forma “análoga”: preguntarnos con qué información partimos y qué experiencias y logros debemos resaltar. “Necesitamos hacer un inventario honesto y definir, con sinceridad, hacia dónde queremos ir profesionalmente. Esa hipótesis se valida luego con investigación de mercado, experiencia y acción”, afirmó.

