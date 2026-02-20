Transición laboral: ¿qué camino elegir? Foto: 20 en Empleabilidad - Gestión
Frente a una desvinculación laboral, muchas personas se preguntan: ¿cómo tener claridad para decidir hacia dónde avanzar? ¿Optar por la recolocación laboral, el emprendimiento o la consultoría? En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariana Reyna, consultora asociada de LHH DBM Perú, señala 3 claves para definir un objetivo laboral claro.  

Entre ellos, destaca la importancia de la autoevaluación, de ser ser conscientes de lo que puedo hacer, lo que quiero hacer y cómo eso puede encajar en una organización, en un tipo de trabajo o en un emprendimiento.

Otro aspecto clave es evaluar la “espalda financiera”. Es decir, preguntarnos si contamos con los recursos necesarios para afrontar una transición prolongada o si necesitamos recolocarnos con mayor rapidez.

Finalmente,  precisó- para tener claridad sobre el rumbo a seguir, es fundamental analizar tres variables: La autoevaluación —el “puedo, quiero y encajo”—; los recursos financieros —cómo está mi situación económica para decidir entre consultoría, emprendimiento o trabajo dependiente y las oportunidades del mercado —qué está ocurriendo actualmente, qué sectores están contratando más talento, cuáles están creciendo y dónde podrían requerir mis servicios profesionales-.

