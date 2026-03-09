El mercado peruano se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento regional para Herbalife, multinacional de venta directa especializada en suplementos nutricionales, en un contexto donde la venta directa se articula cada vez más con tendencias de bienestar y autoempleo. De acuerdo con Marisol Ahumada, vicepresidenta regional de Ventas para Centro y Sudamérica, el Perú registra incrementos sostenidos tanto en ventas como en número de distribuidores, con resultados superiores al promedio de la región.

En Centro y Sudamérica, la firma acumula siete trimestres consecutivos de expansión, con un aumento de más de 13% en ventas netas frente al año anterior. Este desempeño está asociado principalmente a un incremento superior al 23% en la incorporación de nuevos distribuidores independientes, impulsado por la mayor demanda de productos y por el atractivo del modelo de negocio.

Perú destaca dentro de ese panorama. La compañía señala que el país es su principal mercado regional en ventas netas, por encima de economías más grandes como Brasil o Colombia, tras registrar un crecimiento cercano al 24%.

ADULTOS JÓVENES QUE BUSCAN INGRESOS Y BIENESTAR

El dinamismo del mercado peruano se explica por un perfil específico de consumidor-emprendedor. La mayoría de nuevos distribuidores se ubica entre los 25 y 45 años, etapa en la que se combinan necesidades económicas, flexibilidad laboral y preocupación por la salud.

El componente femenino es predominante: alrededor del 77% de quienes ingresan al negocio son mujeres. Muchas buscan una fuente adicional de ingresos o la posibilidad de administrar su tiempo sin depender de un empleo formal a jornada completa.

Alrededor del 77% de los nuevos distribuidores de Herbalife en Perú son mujeres. (Foto: Herbalife)

Este grupo no se limita a la venta de productos. También construye redes personales y comunidades de clientes, lo que refuerza la fidelización y el crecimiento orgánico del negocio. Y, según Ahumada, aproximadamente la mitad de estas mujeres incorpora posteriormente a sus parejas, ampliando la actividad hacia emprendimientos familiares.

BIENESTAR Y EMPRENDIMIENTO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

La compañía identifica una transformación en las motivaciones del consumidor. Más que el control de peso tradicional, la demanda se orienta hacia el bienestar integral, el envejecimiento saludable y la energía diaria, tendencias que se consolidaron tras la pandemia.

En cuanto al consumo, la demanda no proviene exclusivamente del público deportista. Los productos más solicitados están vinculados a nutrición cotidiana —principalmente suplementos proteicos, fibra y otros orientados al bienestar general— por parte de personas que buscan mejorar su estilo de vida más que alcanzar objetivos competitivos.

Herbalife reporta más de 80,000 distribuidores y clientes preferentes en el país.

Ahora bien, este cambio coincide con una expansión de la industria del bienestar, que se proyecta con tasas de crecimiento cercanas al 7% en los próximos años. En paralelo, la búsqueda de ingresos alternativos ha fortalecido los modelos de venta directa, especialmente aquellos que combinan consumo personal con oportunidad de negocio.

“Las nuevas tendencias buscan un envejecimiento saludable”, explicó Ahumada. “Más que control de peso, en el bienestar”.

Otro rasgo distintivo del mercado peruano, continuó Ahumada, es la preferencia por el contacto presencial. Aunque existen canales digitales, la empresa señala que gran parte de las operaciones se realiza de persona a persona, a través de asesoría directa y acompañamiento continuo a los clientes.

POSICIONAMIENTO Y EXPANSIÓN EN PERÚ

Herbalife reporta más de 80,000 distribuidores y clientes preferentes en Perú, lo que refleja una penetración significativa del modelo en el mercado local. La empresa también indica que la actividad de venta directa representa aproximadamente el 0.8% del PBI nacional, consolidándose como un componente relevante dentro del sector.

Marisol Ahumada comentó que si Perú seguía creciendo a doble dígito, continuaría siendo el Top 1 en la región de las operaciones de Herbalife.

A nivel global, la compañía registró ventas por alrededor de US$ 5,000 millones en el último ejercicio, con un desempeño considerado sólido tanto en el cuarto trimestre como en el acumulado anual.

De cara al corto plazo, la firma prevé que Perú continúe siendo uno de sus principales focos de expansión regional, impulsado por factores demográficos, tendencias de salud y la persistente demanda de oportunidades de emprendimiento flexible.