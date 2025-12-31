Emprendedores jóvenes lideran la venta directa con cosméticos y productos nutricionales.
La registró un crecimiento de 8.3% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando S/ 3,899.7 millones en ventas y contando con más de 565,000 empresarios independientes, informó la .

El sector combina flexibilidad, seguridad, baja inversión y facilidad para emprender.

Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la Capevedi, señaló que la venta directa permite emprender con baja inversión, especialmente en periodos de alto consumo como Navidad o Año Nuevo.

La industria cuenta con una base predominante de emprendedores entre 18 y 44 años, que representan el 64% del total, incluyendo a y .

Más de 565,000 empresarios independientes participan en la venta directa en Perú.
Productos que lideran la venta directa

En el referido periodo de 2025, los concentraron cerca del 60% de las ventas acumuladas, con un crecimiento de 5.5%; y los productos nutricionales representaron el 18% del mercado, con un crecimiento de 9.7%. Otros segmentos con desempeño positivo fueron bienestar corporal (+15%) y accesorios y calzado (+5.5%).

Según la Capevedi, el último trimestre concentra tradicionalmente uno de los mayores volúmenes de ventas. La brinda a los la posibilidad de generar ingresos adicionales y atender la demanda de los consumidores de manera rápida.

Crecimiento sostenido en 2025

Durante el primer semestre de 2025, la facturación del canal de venta directa alcanzó los S/ 2,560 millones, con un crecimiento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2024, y más de 558,000 empresarios independientes, informó la Capevedi.

De cara a 2026, la Capevedi proyecta que el sector mantendrá un ritmo de expansión sostenido, impulsado por la digitalización y la incorporación de nuevas empresas, reforzando su aporte económico y social al país.

El 64% de los emprendedores de venta directa en Perú tiene entre 18 y 44 años.
