La venta directa en Perú registró un crecimiento de 8.3% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando S/ 3,899.7 millones en ventas y contando con más de 565,000 empresarios independientes, informó la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi).
El sector combina flexibilidad, seguridad, baja inversión y facilidad para emprender.
Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la Capevedi, señaló que la venta directa permite emprender con baja inversión, especialmente en periodos de alto consumo como Navidad o Año Nuevo.
La industria cuenta con una base predominante de emprendedores entre 18 y 44 años, que representan el 64% del total, incluyendo a millennials y generación Z.
Productos que lideran la venta directa
En el referido periodo de 2025, los cosméticos concentraron cerca del 60% de las ventas acumuladas, con un crecimiento de 5.5%; y los productos nutricionales representaron el 18% del mercado, con un crecimiento de 9.7%. Otros segmentos con desempeño positivo fueron bienestar corporal (+15%) y accesorios y calzado (+5.5%).
Según la Capevedi, el último trimestre concentra tradicionalmente uno de los mayores volúmenes de ventas. La campaña navideña brinda a los empresarios independientes la posibilidad de generar ingresos adicionales y atender la demanda de los consumidores de manera rápida.
Crecimiento sostenido en 2025
Durante el primer semestre de 2025, la facturación del canal de venta directa alcanzó los S/ 2,560 millones, con un crecimiento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2024, y más de 558,000 empresarios independientes, informó la Capevedi.
De cara a 2026, la Capevedi proyecta que el sector mantendrá un ritmo de expansión sostenido, impulsado por la digitalización y la incorporación de nuevas empresas, reforzando su aporte económico y social al país.
