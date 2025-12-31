La venta directa en Perú registró un crecimiento de 8.3% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando S/ 3,899.7 millones en ventas y contando con más de 565,000 empresarios independientes, informó la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi).

El sector combina flexibilidad, seguridad, baja inversión y facilidad para emprender.

Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de la Capevedi, señaló que la venta directa permite emprender con baja inversión, especialmente en periodos de alto consumo como Navidad o Año Nuevo.

La industria cuenta con una base predominante de emprendedores entre 18 y 44 años, que representan el 64% del total, incluyendo a millennials y generación Z.

Más de 565,000 empresarios independientes participan en la venta directa en Perú.

Productos que lideran la venta directa

En el referido periodo de 2025, los cosméticos concentraron cerca del 60% de las ventas acumuladas, con un crecimiento de 5.5%; y los productos nutricionales representaron el 18% del mercado, con un crecimiento de 9.7%. Otros segmentos con desempeño positivo fueron bienestar corporal (+15%) y accesorios y calzado (+5.5%).

Según la Capevedi, el último trimestre concentra tradicionalmente uno de los mayores volúmenes de ventas. La campaña navideña brinda a los empresarios independientes la posibilidad de generar ingresos adicionales y atender la demanda de los consumidores de manera rápida.

Crecimiento sostenido en 2025

Durante el primer semestre de 2025, la facturación del canal de venta directa alcanzó los S/ 2,560 millones, con un crecimiento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2024, y más de 558,000 empresarios independientes, informó la Capevedi.

De cara a 2026, la Capevedi proyecta que el sector mantendrá un ritmo de expansión sostenido, impulsado por la digitalización y la incorporación de nuevas empresas, reforzando su aporte económico y social al país.