Las mujeres encabezaron la creación de la mayoría de nuevas empresas registradas en el Perú durante el 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 51.9% de los 222,426 negocios formados por personas naturales estuvo liderado por mujeres, lo que equivale a 115,458 emprendimientos, frente al 48.1% (106,968) que fue dirigido por hombres.

La información forma parte del boletín “Perú: Demografía Empresarial”, elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y refleja una creciente presencia femenina en el emprendimiento formal.

A nivel territorial, el liderazgo femenino también se evidenció en varias zonas del país. En Lima Metropolitana, aproximadamente la mitad de los negocios inscritos por personas naturales fueron creados por mujeres. En la Región Lima, el liderazgo femenino alcanzó el 55.4%, frente al 44.6% correspondiente a hombres. En la Provincia Constitucional del Callao, el 50.5% de las empresas registradas estuvo liderado por mujeres y el 49.5% por hombres.

Por departamentos, Tacna presentó el mayor porcentaje de empresas registradas por mujeres con 58.5%, seguido por Cusco y Moquegua con 56.0% cada uno. También destacaron Arequipa y Junín con 55.6%, Ayacucho con 54.2%, Huancavelica con 53.8%, Ica con 53.7%, Piura con 53.4%, Puno con 53.2%, Lambayeque con 52.9%, Madre de Dios con 52.8% y Tumbes con 52.5%.

En contraste, los menores porcentajes de liderazgo femenino en la creación de empresas se registraron en Amazonas con 45.8%, Apurímac con 46.1%, Cajamarca con 46.9% y Huánuco con 49.3%.

Sectores con mayor presencia femenina

Según el INEI, varios rubros económicos muestran un claro predominio de emprendimientos liderados por mujeres. Durante el 2025, el 72.4% de los salones de belleza registrados por personas naturales estuvo encabezado por mujeres.

También destacó su presencia en actividades de atención de la salud humana, donde representaron el 65.2% de los negocios creados, así como en actividades de comidas y bebidas, con 63.6% de registros liderados por mujeres.

Otros sectores con participación mayoritaria femenina fueron comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (59.1%), actividades de alojamiento (57.5%) y actividades inmobiliarias (48.7%). En menor proporción se ubicaron industrias manufactureras (45.6%), actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (41.2%) y servicios prestados a empresas (41.0%).

Participación laboral y jefatura de hogares

El INEI también informó que el 61.3% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral, ya sea porque se encuentran ocupadas o buscando empleo. En el caso de los hombres, la participación alcanza el 77.9%. En ambos casos, la cifra representa una reducción de 0.3 puntos porcentuales respecto al 2024.

Entre las mujeres que trabajan, el 73.6% lo hace en empresas de entre 1 y 10 trabajadores, el 6.7% en empresas de entre 11 y 50 trabajadores y el 19.7% en empresas de 51 a más trabajadores. Asimismo, el 47.5% son trabajadoras dependientes, el 39.1% se desempeña de manera independiente y el 13.4% corresponde a trabajadoras familiares no remuneradas.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 señala que el 37.3% de los hogares en el Perú son jefaturados por mujeres, proporción que asciende a 39.5% en zonas urbanas y a 28.6% en el ámbito rural.

En cuanto al nivel educativo, el 37.2% de las mujeres de 25 años a más alcanzó educación secundaria, el 31.8% cuenta con educación superior, el 24.6% tiene nivel primario y el 6.4% no registra nivel educativo o solo accedió al nivel inicial.