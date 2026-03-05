El transporte público en Lima operó con normalidad durante las primeras horas de este jueves 5 de marzo, pese a la convocatoria a un paro de transportistas que buscaba visibilizar la creciente ola de extorsiones y violencia contra conductores.

Reportes de Canal N desde el paradero de Puente Nuevo, uno de los puntos de mayor tránsito en la capital, mostraron la circulación habitual de combis y buses que se dirigen hacia distritos del este de Lima, como Ate y Vitarte. En la avenida Primero de Mayo, vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, también se observó presencia regular de unidades esperando pasajeros, en una dinámica similar a la de cualquier día laboral.

En la zona, decenas de usuarios continuaban trasladándose hacia sus centros de trabajo, estudios u otras actividades, realizando incluso transbordos hacia otras rutas sin mayores inconvenientes.

Una situación similar se registró en el óvalo Izaguirre, en el distrito de Los Olivos. Durante la hora punta de la mañana, buses y combis continuaban circulando con normalidad, mientras pasajeros aguardaban en los paraderos para movilizarse hacia distintos puntos de la ciudad.

Ambos lugares son considerados puntos críticos del sistema de transporte urbano debido a la alta demanda diaria de pasajeros.

La paralización había sido convocada inicialmente por gremios de transportistas del Callao, aunque posteriormente se anunció su ampliación a toda Lima. Parte de los dirigentes del sector planeaban concentrarse en la plaza San Martín para luego movilizarse hacia el Congreso de la República.

Entre los principales reclamos figura la exigencia de medidas más severas frente a las extorsiones y ataques que afectan a conductores y empresas de transporte.

Según cifras difundidas en la convocatoria, durante el 2024 fueron asesinados 50 conductores vinculados al sector transporte, mientras que en 2025 la cifra se ubicaría entre 56 y 73 víctimas. Asimismo, se reportan más de 18,000 casos de extorsión en Lima y Callao.

Uno de los hechos recientes que reavivó la preocupación del gremio fue el asesinato de un conductor de 21 años, ocurrido el día anterior en la zona de Gambetta, en el Callao.

Ejecutivo anuncia plan contra la inseguridad

En paralelo a la convocatoria, el Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la criminalidad. El presidente del Consejo de Ministros, José María Balcázar, informó que el Ejecutivo presentará un plan contra la inseguridad ciudadana que incluirá modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Para impulsar estos cambios, el Gobierno prevé solicitar facultades legislativas al Congreso, una vez que el gabinete Miralles acuda al Parlamento para solicitar el voto de confianza programado para el 18 de marzo.

Hasta el momento, sin embargo, la convocatoria al paro no ha tenido un impacto visible en el servicio de transporte público en los principales paraderos de la capital durante las primeras horas de la jornada.