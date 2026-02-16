Un nuevo paro general de transportes se viene en los próximos días luego del reciente anuncio del presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. Héctor Vargas, dirigente de transporte, dijo que se viene coordinando con los demás gremios del sector para volver a paralizar sus labores ante los constantes ataques armados que sufren.

El anuncio se da en medio de una paralización general por parte de la empresa ‘El Rápido’ la cual sufrió un nuevo atentado armado el último sábado en Los Olivos.

¿Qué ocurrió?

Este fin de semana, un conductor de la línea El Rápido fue asesinado a balazos por sujetos a bordo de una moto mientras conducía su unidad en San Martín de Porres.

Como consecuencia del homicidio, el Grupo Empresarial El Rápido anunció una marcha y paralización con el fin de exigir a las autoridades acciones eficaces para capturar a los responsables de este hecho de sangre. En solidaridad con el duelo de su colega, las empresas Santa Cruz, Huáscar, Etupsa y La 50 también se sumaron a la medida de fuerza. ET Guadulfo Silva y la ET Pesquero también pararán este lunes.

“Hoy 16 de febrero no vamos a realizar servicio por solidaridad con la medida de protesta convocado por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y la ET Pesquero, por los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune e invocamos a las autoridades a poner sus buenos oficios para un mayor despliegue de seguridad en los puntos críticos de nuestra ciudad de Lima y Callao en beneficio de toda la población“, publicó La 50 en redes sociales.

Un grupo de conductores de El Rápido se dirigieron esta mañana a bordo de sus vehículos rumbo al Centro de Lima para manifestarse contra la inseguridad. Sin embargo, fueron intervenidos por agentes de la Policía a la altura del Óvalo Habich, donde bloquean parte de la vía.

Al respecto, el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, dijo que comprende la medida adoptada por los transportistas pero que la intervención se efectuó de acuerdo a ley. No obstante, dijo que tras conversar con los conductores llegaron a la conclusión de que “todos debemos estar unidos” contra la inseguridad.

El pasado 14 de enero, los transportistas acataron parcialmente una paralización de labores ante el asesinato de dos de sus colegas a inicios de año. El gremio reclama a las autoridades que intensifiquen las acciones preventivas para evitar el avance de la delincuencia de la que son víctima a través de extorsiones, amenazas y asesinatos desde hace más de un año.