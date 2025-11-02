Ante la ola de criminalidad que azota nuestro país, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció esta mañana la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una unidad policial que estará dedicada exclusivamente a combatir la extorsión en el país.

En conferencia de prensa, el titular del sector reconoció que las cifras de homicidios extorsión se han incrementado, por lo que se justifica la creación de una unidad en la PNP que se dedique a estudiar y combatir este delito.

“En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrados 2118 homicidios. La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, señaló.

“En este escenario, bajo el liderazgo del señor presidente de la república, se está creando la nueva División de Investigación de Extorsiones, como uno de los bastiones contra la extorsión”, añadió.

Tiburcio anunció que el equipo será liderado por el coronel PNP Víctor Revoredo. Añadió que dicha unidad estará dotada de agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados.

“Por eso, el señor Víctor Revoredo tendrá en sus manos esta responsabilidad. Señor coronel, el Estado y la nación confían hoy esta nueva responsabilidad. Usted tiene el respaldo pleno, desde el presidente de la república, desde el ministro del Interior, desde el comandante general, para hacer todo lo que tiene que hacer por el bien de todos nuestros ciudadanos que claman paz”, acotó.

“HARÉ TODO LO HUMANAMENTE POSIBLE”

En diálogo con RPP, Revoredo dijo que hará “todo lo humanamente posible” al frente de esta nueva división en la PNP.

“Ya lo dijo nuestro señor ministro del Interior, nuestro comandante general: todos nos llamamos Perú y vamos a hacer todo lo humanamente posible por sudar esta camiseta que se llama Perú. Vamos con todo”, indicó.

“Empieza una evaluación muy férrea, somos parte de una evaluación, pero estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante”, añadió el coronel PNP.

Anteriormente, Revoredo se desempeñó como jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en Trujillo, ciudad donde estuvo destacado hasta diciembre del año pasado.

A inicios de este año, fue designado agregado policial en Chile, país donde, según informes de inteligencia, estaría Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’.