La Asociación Automotriz del Perú (AAP) cuestionó un eventual cambio de criterio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al sistema de placas para motocicletas y trimotos, al advertir que modificar las especificaciones actuales debilitaría la fiscalización y pondría en riesgo la seguridad ciudadana.

A través de un pronunciamiento, el gremio reafirmó que la implementación de la denominada “placa blanca” ya se encuentra en marcha, con entregas progresivas a nivel nacional. Según indicó, este nuevo formato representa un avance concreto en la identificación vehicular, al mejorar la visibilidad y legibilidad de las placas, lo que facilita el control en las vías y reduce los márgenes de informalidad, adulteración y evasión.

La AAP explicó que el nuevo diseño incorpora mejoras técnicas, entre ellas un mayor tamaño —17 por 20 centímetros—, fondo blanco, caracteres de alto contraste y elementos de seguridad adicionales como hologramas y un código QR. Este último integra información clave como el número de matrícula y el VIN del vehículo, lo que fortalece las capacidades de verificación por parte de las autoridades.

En ese contexto, el gremio consideró “no razonable” que estas especificaciones sean tratadas como una medida temporal. Cuestionó que se plantee un eventual retorno al formato azul anterior en un plazo máximo de cuatro meses, hasta noviembre de 2026, al señalar que la seguridad y la fiscalización no pueden depender de decisiones transitorias ni de cambios de criterio que generen incertidumbre en el sistema.

Asimismo, advirtió que un retroceso en la medida obligaría a los ciudadanos que adquieran motocicletas o trimotos entre julio y noviembre de 2026 a realizar un nuevo proceso de “replaqueo”, en cumplimiento de la Ley 32184, lo que implicaría costos y trámites adicionales.

Frente a este escenario, la AAP exhortó al MTC a consolidar el formato de placa blanca como estándar vigente hasta la implementación definitiva de la placa Mercosur de siete dígitos con chip RFID. Recordó que esta última fue aprobada tanto por el Congreso como por el propio ministerio mediante decreto supremo hace más de un año, y que su costo para los usuarios no se incrementará.

El gremio sostuvo que mantener una línea de continuidad en la política de placas permitirá evitar retrocesos que afecten el orden en el transporte y la seguridad en las calles. En esa línea, subrayó la importancia de respetar lo dispuesto en la Ley 32184 y avanzar hacia un sistema de identificación vehicular más moderno y eficiente.