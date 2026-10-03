La empresa opera un solo hotel en Arequipa y no tiene planes concretos de sumar otro. (Foto: Colca Lodge)
La empresa opera un solo hotel en Arequipa y no tiene planes concretos de sumar otro. (Foto: Colca Lodge)
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Edgar Velito
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Pachamama Gourmet, el holding gastronómico del Grupo Inca —que agrupa marcas como Ekeko, La Catalina, Calletano y Tristán—, y Colca Lodge, el brazo hotelero del grupo en el valle del Colca, encaminan un 2026 de crecimiento en sus dos negocios. Sin embargo, la compañía mantiene en espera su salida de Arequipa hasta que haya una definición tributaria en el sector restaurantes, mientras concentra su inversión del próximo año en el hotel.

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