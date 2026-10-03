Renzo Morante, gerente general de Pachamama Gourmet, indicó que el negocio de restaurantes cerró el primer semestre con un crecimiento de 15% en ventas y que la meta es terminar el año con un alza de 20%, con diciembre como uno de los meses más fuertes. En el caso de Colca Lodge, se proyecta un crecimiento de 16%.

“A pesar de las elecciones, creo que después de la primera vuelta las cosas se calmaron un poco (sobre la incertidumbre)”, comentó el ejecutivo a Gestión.

Sin embargo, el principal reto del hotel ha sido el tipo de cambio: el 80% de sus ingresos se factura en dólares, mientras que el 95% de sus gastos se paga en soles. “Los ingresos sí creo que vamos a poder crecer, pero la última línea (utilidad) va a ser un poco afectada por el tema del dólar”, precisó.

A ello se suma el alza de combustibles e insumos en ambos negocios. El Colca se ubica a tres horas de Arequipa y cada viaje de abastecimiento pesa más en los costos. “Antes ir en camioneta costaba S/ 150 y ahora cuesta S/ 200. Eso multiplícalo por todo lo que tenemos que llevar”, graficó.

Las lluvias en época de verano en Arequipa tuvieron un impacto mínimo en los restaurantes, al coincidir con la temporada baja. En el hotel, cuyo público es 80% extranjero, el efecto llegó por los cortes de vuelos en el aeropuerto de Arequipa, que se extendieron por unos 15 días. “Si estás en Lima y ves la opción de Arequipa, tal vez sale el avión, tal vez no, cancelas tu viaje y te vas directamente al Cusco”, explicó.

Colca Lodge solo acogería eventos especializados en turismo, cuyo calendario se define con uno o dos años de anticipación.

Colca Lodge alista remodelación y será sede de feria de turismo

Al cierre de setiembre, Colca Lodge registrará una ocupación promedio anual de 68%. Con octubre aún en temporada alta, la empresa estima terminar el 2026 entre 72% y 75%, un nivel cercano al de 2019. La diferencia es que hoy el cálculo se hace sobre 50 habitaciones, frente a las 45 que tenía antes de la pandemia, tras sumar recientemente dos suites y dos junior suites.

“Si vemos el número absoluto de noches vendidas, con mucha facilidad este año vamos a pasar prepandemia”, afirmó Morante.

Para 2027, la compañía remodelará las 11 habitaciones que aún quedan en el hotel, con una inversión de alrededor de US$ 300,000. Los trabajos empezarán en enero, al inicio de la temporada baja, y deberán concluir antes de Semana Santa. Con ello, todo el hotel habrá sido renovado en los últimos tres años.

“Ya las tenemos financiadas, garantizadas. Ya estamos trabajando con diseñadores, proveedores; ya no podemos retroceder”, aseguró. El objetivo, añadió, es subir tarifas y ocupación, apuntando a un turista de mayor gasto dentro del segmento leisure (turismo vacacional).

Además, Colca Lodge será el hotel sede de Remote Expedition, la versión peruana de la feria de turismo Remote, que se realizará a fines de octubre. Es la primera vez que este encuentro, itinerante en Latinoamérica desde hace diez años, llega al Perú. “Va a poner a Colca Lodge en vitrina”, sostuvo.

Frente a El Niño, el ejecutivo prevé un escenario de sequía en el Colca. El hotel recicla el 100% de su agua, pero coordina con las comunidades vecinas la prevención de incendios forestales, ya que la sequía dejaría más arbustos secos.

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El IGV diferenciado frena la salida de Arequipa

En el negocio gastronómico, el hito del año fue el rebranding de Don Calletano, que pasó a llamarse Calletano, marca de comida peruana, pastas y arroces. Sus tres locales fueron remodelados; el último reabrió en el Mall Arequipa Center tras permanecer cerrado diez días.

En el negocio gastronómico, el hito del año fue el rebranding de Don Calletano, que pasó a llamarse Calletano, marca de comida peruana, pastas y arroces.

El edificio Mercaderes 72, reabierto en octubre de 2024, vivió un año de consolidación y representaría alrededor del 16% de la facturación de Pachamama Gourmet en 2026.

Sin embargo, la expansión hacia Lima y otras ciudades del sur depende del IGV diferenciado del sector: las empresas del régimen general pagan 18%, mientras que las mypes del rubro pagan 10.5%. “Los precios de mercado son libres, pero hay una tendencia del consumidor a compararnos. Al final del día, al cliente le interesa el precio de venta total”, señaló Morante.

“Interés existe, ya estamos buscando terrenos, pero tener dos regímenes tributarios no promueve las grandes inversiones ahora. Es una barrera de entrada cuando eres castigado por intentar crecer”, advirtió.

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Mercaderes 72. El edificio, de alrededor de 1,800 m2 en cuatro pisos y un sótano, reúne La Catalina, Ekeko, Tristán y una sala de arte propia, además de las tiendas Kuna, Amano (de Inca Tops) y Fibras y Hebras.

El edificio, de alrededor de 1,800 m2 en cuatro pisos y un sótano, reúne La Catalina, Ekeko, Tristán y una sala de arte propia, además de las tiendas Kuna, Amano (de Inca Tops) y Fibras y Hebras. Hotelería. La empresa opera un solo hotel y no tiene planes concretos de sumar otro. “El turismo nacional se encuentra muy supeditado a la situación de Machu Picchu” , indicó Morante.

La empresa opera un solo hotel y no tiene planes concretos de sumar otro. , indicó Morante. Eventos. Colca Lodge solo acogería eventos especializados en turismo, cuyo calendario se define con uno o dos años de anticipación.