El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que el feriado de Semana Santa 2026 movilizará a cerca de 1.9 millones de viajeros y generará un impacto económico aproximado de US$ 220 millones en la economía nacional.

El anuncio se realizó durante la presentación del Plan Semana Santa Segura 2026, actividad liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que contó con la participación de autoridades del sector Interior, Turismo y la Policía Nacional del Perú, así como representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El titular del Mincetur, José Reyes, destacó la magnitud del movimiento turístico durante estas fechas y su efecto en la economía, y subrayó que el Gobierno trabaja de manera articulada para garantizar la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y un proceso electoral ordenado.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que las acciones de seguridad se iniciarán desde el domingo previo a Semana Santa, con el objetivo de asegurar el orden y la protección de los visitantes en los principales destinos turísticos y espacios de alta concurrencia.

El Plan Semana Santa Segura 2026 se ejecutará del 29 de marzo al 5 de abril e incluye el despliegue de más de 50 mil efectivos policiales a nivel nacional, de los cuales más de 27 mil estarán en Lima. Las acciones contemplan labores de prevención, control del orden público y vigilancia en destinos turísticos, espacios religiosos, terminales de transporte y otras zonas de alta afluencia.

Entre los lugares priorizados figuran iglesias, templos, monasterios y rutas procesionales, así como plazas, museos, zonas arqueológicas, playas, restaurantes, hospedajes, mercados, terminales terrestres y aeropuertos, con el fin de garantizar desplazamientos seguros y ordenados durante el feriado largo.

Titular del Mincetur subrayó que el Gobierno trabaja de manera articulada para garantizar la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y un proceso electoral ordenado. Foto: Mincetur.

Turismo interno

El Mincetur destacó que Semana Santa es una de las temporadas más importantes para el turismo interno, caracterizada por viajes cortos de entre tres y cuatro días. Según las proyecciones, Lima concentraría el mayor porcentaje de viajes (21.3%), seguida de Ica (9.9%), La Libertad (9.6%) y Cajamarca (9.4%). También figuran Arequipa (7.4%) y Ayacucho (6.8%), esta última conocida por sus tradicionales celebraciones religiosas . En menor proporción aparecen Áncash (5.8%), Cusco (3.9%), Piura (3.5%) y Lambayeque (3.2%).

Asimismo, el Mincetur informó que se fortalecerá la estrategia “Turismo Seguro” y la Red de Protección al Turista, integrada por más de diez instituciones públicas y sus redes regionales, con el objetivo de brindar asistencia oportuna y proteger a los visitantes y sus bienes.

Finalmente, la entidad exhortó a los ciudadanos a contratar servicios turísticos formales y a consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados antes de viajar.