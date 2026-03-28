El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que el feriado de Semana Santa 2026 movilizará a cerca de 1.9 millones de viajeros y generará un impacto económico aproximado de US$ 220 millones en la economía nacional.
El anuncio se realizó durante la presentación del Plan Semana Santa Segura 2026, actividad liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que contó con la participación de autoridades del sector Interior, Turismo y la Policía Nacional del Perú, así como representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El titular del Mincetur, José Reyes, destacó la magnitud del movimiento turístico durante estas fechas y su efecto en la economía, y subrayó que el Gobierno trabaja de manera articulada para garantizar la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y un proceso electoral ordenado.
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Por su parte, el Ministerio del Interior informó que las acciones de seguridad se iniciarán desde el domingo previo a Semana Santa, con el objetivo de asegurar el orden y la protección de los visitantes en los principales destinos turísticos y espacios de alta concurrencia.
El Plan Semana Santa Segura 2026 se ejecutará del 29 de marzo al 5 de abril e incluye el despliegue de más de 50 mil efectivos policiales a nivel nacional, de los cuales más de 27 mil estarán en Lima. Las acciones contemplan labores de prevención, control del orden público y vigilancia en destinos turísticos, espacios religiosos, terminales de transporte y otras zonas de alta afluencia.
Entre los lugares priorizados figuran iglesias, templos, monasterios y rutas procesionales, así como plazas, museos, zonas arqueológicas, playas, restaurantes, hospedajes, mercados, terminales terrestres y aeropuertos, con el fin de garantizar desplazamientos seguros y ordenados durante el feriado largo.
Turismo interno
El Mincetur destacó que Semana Santa es una de las temporadas más importantes para el turismo interno, caracterizada por viajes cortos de entre tres y cuatro días. Según las proyecciones, Lima concentraría el mayor porcentaje de viajes (21.3%), seguida de Ica (9.9%), La Libertad (9.6%) y Cajamarca (9.4%). También figuran Arequipa (7.4%) y Ayacucho (6.8%), esta última conocida por sus tradicionales celebraciones religiosas. En menor proporción aparecen Áncash (5.8%), Cusco (3.9%), Piura (3.5%) y Lambayeque (3.2%).
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Asimismo, el Mincetur informó que se fortalecerá la estrategia “Turismo Seguro” y la Red de Protección al Turista, integrada por más de diez instituciones públicas y sus redes regionales, con el objetivo de brindar asistencia oportuna y proteger a los visitantes y sus bienes.
Finalmente, la entidad exhortó a los ciudadanos a contratar servicios turísticos formales y a consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados antes de viajar.