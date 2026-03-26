Una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario está próxima: la Semana Santa, que en 2026 se desarrollará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Durante ese periodo, millones de personas participan en misas, procesiones y diversas tradiciones, lo que también impacta los horarios laborales, escolares y de servicios en muchos lugares. Como cada país define de forma distinta qué días son descanso oficial, en las siguientes líneas se detallan las fechas que han sido declaradas feriados en varias naciones para que puedas organizar viajes, actividades familiares o trámites con anticipación.

¿CUÁNDO ES EXACTAMENTE SEMANA SANTA 2026?

De acuerdo con el calendario cristiano occidental, las fechas centrales de la Semana Santa 2026 son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

29 de marzo de 2026 Jueves Santo: 2 de abril de 2026

2 de abril de 2026 Viernes Santo: 3 de abril de 2026

3 de abril de 2026 Sábado Santo: 4 de abril de 2026

4 de abril de 2026 Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Habitualmente, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS FERIADOS POR SEMANA SANTA 2026 EN LOS PAÍSES

Los días feriados por país dependen de la legislación de cada nación, pero en la mayoría que tiene tradición católica suele declarar como feriado los siguientes días:

España y la mayor parte de Latinoamérica (México, Colombia, Perú, etc.)

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Sin embargo, algunos países, en especial de Europa como España, Italia y Alemania, añaden como feriado el Lunes de Pascua, que es el 6 de abril.

A continuación, más detalles por país:

En Canadá

Viernes Santo (Good Friday): 3 de abril de 2026 es feriado a nivel federal y en la mayoría de provincias y territorios.

3 de abril de 2026 es feriado a nivel federal y en la mayoría de provincias y territorios. Domingo de Pascua (Easter Sunday): 5 de abril de 2026 es un día religioso, no laboral estándar.

5 de abril de 2026 es un día religioso, no laboral estándar. Lunes de Pascua (Easter Monday): 6 de abril de 2026 es feriado para empleados federales y en algunas provincias/instituciones como oficinas gubernamentales y escuelas, pero no es día festivo obligatorio en todo el país.

En México

Jueves Santo: 2 de abril de 2026 no es día festivo oficial en la Ley Federal del Trabajo, pero suele ser día de descanso en escuelas y muchas oficinas públicas y privadas.

2 de abril de 2026 no es día festivo oficial en la Ley Federal del Trabajo, pero suele ser día de descanso en escuelas y muchas oficinas públicas y privadas. Viernes Santo: 3 de abril de 2026 es un día feriado de amplia observancia, pues hay descanso en escuelas, gobierno y gran parte del sector privado, aunque tampoco está en la lista de días festivos obligatorios de la LFT).

En España

Jueves Santo: 2 de abril de 2026 se considera festivo dependiendo de cada comunidad autónoma

2 de abril de 2026 se considera festivo dependiendo de cada comunidad autónoma Viernes Santo: 3 de abril de 2026 es festivo en todo el país

3 de abril de 2026 es festivo en todo el país Lunes de Pascua: 6 de abril de 2026 se considera festivo dependiendo de cada comunidad autónoma.

En Puerto Rico

Jueves Santo: 2 de abril de 2026, muchas oficinas y escuelas tienen horario reducido o cierran.

2 de abril de 2026, muchas oficinas y escuelas tienen horario reducido o cierran. Viernes Santo: 3 de abril de 2026 es un feriado oficial en Puerto Rico.

3 de abril de 2026 es un feriado oficial en Puerto Rico. Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026 es un día religioso, no laboral estándar.

En República Dominicana

Viernes Santo: 3 de abril de 2026 es el día feriado oficial a nivel nacional.

3 de abril de 2026 es el día feriado oficial a nivel nacional. Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026 es un día religioso, no laboral estándar.

En Cuba

Viernes Santo: 3 de abril de 2026 suele considerarse día de descanso oficial por decisión del gobierno, aunque el calendario puede confirmarse cada año mediante las disposiciones laborales que emitan las autoridades.