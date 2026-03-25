A pocos días de la festividad religiosa más importante del calendario cristiano, te explicamos cuándo se conmemora Good Friday (Viernes Santo) en 2026 y en qué estados de Estados Unidos se considera día festivo a nivel estatal, con cierre de oficinas públicas y posibles ajustes en escuelas y negocios. Además, aclaramos que en este caso no se trata de un día de descanso incluido dentro de los feriados federales del país.

¿QUÉ FECHA ES GOOD FRIDAY EN EE.UU. Y QUÉ ESTADOS LO DECLARAN FERIADO?

En 2026, Good Friday en Estados Unidos cae el viernes 3 de abril. Aunque no es un feriado federal, pues no aparece en el calendario oficial del Gobierno ni de la Reserva Federal, en el país norteamericano no existe obligación general de dar el día libre.

Sin embargo, sí es feriado estatal o gubernamental en varios estados, donde oficinas públicas y algunos trabajadores del gobierno tienen descanso o jornada reducida. ¿Cuáles son? Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Kentucky, Louisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Tennessee y Texas, según Tima and Date.

Habitualmente, esta festividad religiosa se celebra entre marzo y abril de cada año (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE GOOD FRIDAY?

Esta fecha religiosa recibe el nombre de Good Friday en inglés por razones históricas y lingüísticas: antiguamente, “good” se utilizaba con el sentido de “santo”, “piadoso” o “devoto”, por lo que se le llamó de esa manera y no porque signifique un viernes feliz.

Otra interpretación cristiana dice que es “bueno” porque, aunque recuerda la crucifixión, está ligado a la Resurrección y a la salvación, que son consideradas buenas noticias para los creyentes, precisa UM News.

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