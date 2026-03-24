A pocos días del feriado de Semana Santa, el mercado de alquiler de casas de playa empieza a reflejar comportamientos mixtos por regiones, con ajustes en la demanda y una mayor cautela por parte de los viajeros al momento de planificar sus estadías, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En temporadas sin eventos climáticos adversos, la presidenta del Sector de Bienes Raíces de la CCL, Lucy Mier y Terán, recordó que la demanda de alquiler de inmuebles vacacionales en los feriados de Semana Santa solía crecer entre 25% y 40% frente a un fin de semana regular. Sin embargo, este 2026 el comportamiento del mercado sería más moderado.

En el norte del país, la demanda podría caer entre 10% y 30%, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas. Destinos como Máncora, Vichayito, Los Órganos y Punta Sal ya registran impactos por lluvias intensas y dificultades de acceso, lo que ha derivado en cancelaciones de reservas.

Sur chico gana preferencia ante cambios en la demanda

En contraste, las playas del sur de Lima empiezan a concentrar una mayor preferencia por parte de los viajeros. Zonas como Asia, Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo podrían registrar incrementos en la demanda de entre 10% y 20%, impulsados por su cercanía y mayor accesibilidad.

En este contexto, se observa además un predominio de reservas de último minuto, con usuarios que postergan sus decisiones a la espera de mejores condiciones.

Playas del sur de Lima como Asia y Punta Hermosa concentran mayor interés por su cercanía y accesibilidad. Foto: Andina.

Precios suben hasta 60% en zonas premium

El comportamiento del mercado también se refleja en los precios, que tienden a incrementarse durante los feriados de Semana Santa. En el caso de departamentos, las tarifas oscilan entre US$ 120 y US$ 250 por noche, y entre US$ 400 y US$ 900 por todo el periodo.

Para casas de playa, los precios van desde US$ 300 hasta US$ 700 por noche, y entre US$ 1,000 y US$ 2,500 por el feriado completo, con valores mayores en propiedades de mayor tamaño o con servicios adicionales.

Los precios de alquiler de casas de playa pueden subir hasta 60% en inmuebles frente al mar.

Durante la Semana Santa, los precios suelen subir entre 20% y 50% frente a un fin de semana regular, pudiendo alcanzar incrementos de hasta 60% en inmuebles frente al mar con piscina privada u otras comodidades.

Reservas de último minuto marcan la temporada

Otra tendencia relevante es el cambio en los tiempos de reserva. A diferencia de años anteriores, muchos usuarios están confirmando sus estadías entre una y dos semanas antes del feriado.

Las casas de playa concentran la mayor demanda, debido a su capacidad para alojar grupos grandes, ofrecer mayor privacidad y contar con espacios como terrazas, parrillas o piscinas.

En tanto, los departamentos mantienen una demanda más vinculada a parejas o familias pequeñas, con estadías promedio de entre tres y cuatro noches, principalmente entre Jueves Santo y Domingo.