Es habitual que, por Semana Santa, a raíz del feriado largo, los peruanos opten por romper la rutina al hacer un viaje. Al respecto, desde el Indecopi detallaron que la sobreventa de pasajes —conocida como overbooking— no puede afectar los derechos de los consumidores.

Si bien es una práctica legal, en caso de que se impida el embarque, las aerolíneas tienen la obligación de dar una compensación no menor al 25% del valor del tramo no utilizado.

Asimismo, se debe ofrecer al pasajero la devolución del dinero o la reprogramación del vuelo de manera inmediata. Ello, a criterio del usuario.

El Indecopi exige a las empresas cumplir con las prestaciones ante demoras atribuibles a su responsabilidad, y reiteró que los pasajeros deben recibir desde refrigerios y llamadas gratuitas hasta alimentación, compensaciones económicas, hospedaje y transporte, dependiendo del tiempo de retraso.

Indecopi precisa que la indemnización no puede ser menor al 25% del tramo afectado y que el usuario decide entre devolución o reprogramación. Foto: difusión

Detallan que entre 2022 y 2025, el rubro de transporte aéreo fue el tercero más sancionado por el Indecopi, imponiendo 2,072 sanciones contra 40 empresas del sector —las cuales provinieron de resoluciones firmes—.

Agregan que la infracción más sancionada fue la falta de idoneidad, relacionada principalmente con el incumplimiento o negativa a efectuar reembolsos, cancelación o reprogramación de viaje, y la negativa de realizar el check-in o de permitir el abordaje.