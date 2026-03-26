Para evitar congestión en el tránsito vehicular en la Carretera Central durante los feriados de Semana Santa, se han habilitado cinco rutas alternas, y también se ha restringido por esa vía la circulación de vehículos de carga pesada.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que con ello se mantendrá la conectividad entre la costa y la sierra central.

La ruta 1 se destinará a vehículos livianes y pesados de hasta tres ejes y cubre el tramo Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo.

La ruta 2 está reservada para vehículos livianos y comprende el tramo Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco.

La ruta 3, por la que solo podrán transitar vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes, cubre el tramo Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco.

Ls ruta 4, abarca el tramo Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo. Se ha reservado su uso para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes, exceptuando a buses de dos pisos.

la ruta 5 comprenderá el tramo Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo, y se destinará a los vehículos livianos y pesados de hasta 2 ejes.

El MTC también dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central. Foto: MTC

Restricción a camiones de carga

El MTC también dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, con el fin de aliviar la congestión durante estas fechas.

Esta medida se aplicará a unidades con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado de Pucará) de la mencionada vía.

Dicha restricción regirá desde las 20:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 8:00 horas del jueves 2 de abril, y el domingo 5 de abril desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

Esto no alcanzará a vehículos de emergencia, como unidades policiales, ambulancias, compañías de bomberos, grúas, ni a aquellos destinados al transporte de ayuda humanitaria o a labores de liberación y habilitación de vías.