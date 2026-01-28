Los vuelos de ingreso y salida en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, se reanudaron luego que se cancelaran unos cuatro vuelos programados para tempranas horas del día.

La densa neblina que cubría la ciudad de Arequipa, desde tempranas horas, motivó la cancelación de unos cuatro vuelos programados desde las 07:00 horas.

Alrededor de las 9:30 horas se reanudaron los vuelos para satisfacción de los pasajeros que temían quedarse varados.

No obstante, a estas horas de la mañana el cielo arequipeño se despejó y empezó a mostrar un brillo solar.

Desde hace dos semanas las condiciones meteorológicas en Arequipa han provocado intermitente la cancelación de vuelos en el terminal aéreo, ocasionado malestar entre los pasajeros.

El Senamhi pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región Arequipa desde hoy hasta el 31 de enero y exhortó a la población tomar las precauciones del caso.

¿Qué ocurrió más temprano?

Algunos pasajeros denunciaron que fueron retirados incluso desde la sala de embarque sin mayores explicaciones ni alternativas inmediatas por parte de las aerolíneas.

La acumulación de viajeros provocó que el terminal opere al límite de su capacidad. Usuarios reportaron falta de asientos y condiciones inadecuadas para la espera, lo que obligó a algunas personas a sentarse en el suelo durante varias horas. Familias completas permanecen en el lugar sin certezas sobre la hora de partida de sus vuelos.

La niebla matutina es un fenómeno recurrente en Arequipa durante los primeros meses del año y suele afectar las operaciones aéreas en el aeropuerto local, cuya ubicación y condiciones geográficas lo hacen particularmente sensible a cambios de visibilidad.