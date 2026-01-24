Aeropuerto de Arequipa. (Foto: AAP)
Por malas condiciones climáticas, los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa, fueron cancelados una vez más.

Desde las 4 p.m. de hoy se presenta una densa neblina en la zona norte de la ciudad de Arequipa,

Si bien hoy, al momento, no se presentan lluvias en la Ciudad Blanca, la neblina impide una adecuada visibilidad para que las aeronaves puedan despegar o aterrizar en el aeropuerto de Arequipa.

La cancelación de vuelos en Arequipa se presenta de manera intermitente desde la semana pasada, que se inició un periodo de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región sureña.

Hoy los dos primeros vuelos de la mañana fueron cancelados por mal tiempo, luego se registró un ligero brillo solar que permitió la salida de algunos vuelos programados hasta las 4 p.m.; después fue suspendida toda la actividad aérea en el terminal.

Los pasajeros expresaron su malestar por lo ocurrido; algunos permanecen en el aeropuerto a la espera de que mejore el tiempo y puedan abordar el avión hacia su destino.

