Kuna renovó su tienda de la avenida Basadre, en San Isidro, con una propuesta que integra moda, experiencia de marca y el espacio gastronómico Kuna Café by Napoléon. Foto: Kuna
Kuna renovó su tienda de la avenida Basadre, en San Isidro, con una propuesta que integra moda, experiencia de marca y el espacio gastronómico Kuna Café by Napoléon. Foto: Kuna
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Karen Guardia Quispe
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Con el inicio del segundo semestre del año, Kuna, la emblemática marca de Incalpaca (Grupo Inca) especializada en prendas elaboradas con fibras de alpaca y vicuña, inició una nueva etapa con la renovación de su icónica tienda de la avenida Basadre (San Isidro), una propuesta que contempla la apertura de Kuna Café by Napoléon como una extensión de su universo de marca. ¿Será esta la única innovación que la compañía tiene prevista para este año?

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