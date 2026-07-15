Alejandro Olazábal Gómez de la Torre, gerente general de Incalpaca, explicó a Gestión que la incorporación de Kuna Café by Napoléon forma parte de una transformación integral de la tienda y no responde al lanzamiento de una nueva línea de negocio. El objetivo, señaló, es elevar la experiencia de compra y adaptarse a un consumidor que busca una relación más amplia con las marcas.

“Hoy los clientes no solo quieren comprar un producto, sino vivir una experiencia completa. Eso es lo que buscamos con esta renovación”, afirmó.

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La remodelación abarca 495 metros cuadrados (m2) e incluye Kuna Café by Napoléon, operado por Napoleón Paris, con una inversión superior a los US$ 350,000, considerando la renovación del espacio comercial y la implementación del nuevo concepto gastronómico.

Para Olazábal, esta transformación representa el punto de partida de una estrategia de largo plazo para modernizar Kuna y reforzar su posicionamiento. "Esta renovación es la materialización de una nueva etapa para Kuna. Queremos proyectar una marca más contemporánea, moderna e internacional", sostuvo.

Bajo esta visión, la tienda de Basadre funcionará como un modelo para futuras renovaciones de otros establecimientos de la marca, tanto en el Perú como en el exterior. De este modo y tras casi dos décadas de trayectoria, Kuna busca evolucionar sin dejar de lado el origen de su propuesta basada en las fibras naturales.

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Alejandro Olazábal Gómez de la Torre, gerente general de Incalpaca, explicó la estrategia de expansión y transformación que impulsa la compañía para sus marcas. Foto: Kuna

Expansión de Kuna y nuevas aperturas

La renovación de Basadre forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento para Kuna. La marca cuenta con 20 tiendas en el Perú, distribuidas entre Lima, Arequipa y Cusco; cinco locales en Chile (cuatro en Santiago y uno en Puerto Varas); además de puntos de venta en Argentina y Brasil.

En ese proceso de expansión, Olazábal recordó que durante el 2025 la compañía abrió cuatro tiendas: dos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, una en Pardo 200 (Miraflores) y otra en la calle Mercaderes (Arequipa).

Para este año, la empresa contempla una nueva apertura en Lima. "Este año vamos con dos proyectos para Kuna: la renovación de la tienda de Basadre y una nueva tienda en el hotel Westin (San Isidro) ”, adelantó. El nuevo establecimiento ya se encuentra en construcción y, según indicó, estaría operativo en las próximas semanas. “Debería abrir en las próximas tres o cuatro semanas”, precisó.

El desarrollo de Kuna se complementa con la evolución de Alpaca 111, otra de las principales marcas de Incalpaca, que actualmente cuenta con 10 tiendas distribuidas entre Lima (5), Cusco (3) y Arequipa (2). Olazábal relató que la marca nació tras la renovación de la antigua propuesta Incalpaca y que hoy tiene un posicionamiento distinto al de Kuna, con una oferta dirigida a consumidores más jóvenes.

"Alpaca 111 es una marca con un ticket promedio menor que Kuna, orientada a un público más joven, con una propuesta más urbana y mayor énfasis en moda dentro de sus colecciones”, manifestó. El proceso de rebranding, añadió, permitió darle una identidad propia a la marca y generó un crecimiento cercano al 20% en el negocio.

De cara al próximo año, la compañía evalúa ampliar su presencia con nuevas tiendas, principalmente en Lima y Cusco, aunque dependerá de la disponibilidad de locales. " Podríamos crecer con un par de tiendas más el próximo año. Dependerá de la disponibilidad de espacios" , expresó.

Incalpaca busca atender distintos perfiles de consumidores a través de marcas como Kuna, Alpaca 111, Factory Store e Ikual. Foto: Kuna

Incalpaca prevé un crecimiento moderado

Más allá de sus marcas comerciales, Incalpaca proyecta cerrar este año con un desempeño estable, en un escenario marcado por factores como la coyuntura electoral, una menor afluencia turística y condiciones climáticas que han impactado a la industria textil.

Pese a ello, la compañía espera sostener sus resultados con el aporte de las nuevas tiendas y el desempeño de sus exportaciones. " No creemos que sea un año de un crecimiento importante. Si logramos crecer, será por debajo del 5% ”, indicó.

En el mercado internacional, Estados Unidos continuará siendo un destino prioritario para sus exportaciones, aunque la empresa también viene ampliando su presencia en Asia, especialmente en China. "El mercado asiático ha crecido entre 10% y 15% en los últimos dos años. Creemos que tiene un gran potencial para nosotros”, acotó.

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Para atender estos mercados, la compañía viene adaptando sus colecciones según las preferencias de cada consumidor. Paralelamente, avanza en la mejora de eficiencias operativas en su planta de Arequipa mediante inversiones en maquinaria y revisión de procesos.

En cuanto a tecnología, Incalpaca ya utiliza inteligencia artificial en procesos administrativos y evalúa su aplicación en planta, principalmente para tareas relacionadas con control de calidad. "Ya hemos incorporado inteligencia artificial en procesos internos y estamos desarrollando proyectos para llevarla a la planta, sobre todo en temas de control de calidad y revisión de procesos”, reveló.

La fibra de vicuña es una de las categorías de mayor valor dentro del portafolio de Kuna y una de las apuestas para reforzar su posicionamiento en el segmento de lujo. Foto: Kuna

Nueva marca en evaluación: será para el segmento de ultralujo

Esta estrategia de crecimiento también contempla la evolución de otras marcas del portafolio. Además de Kuna y Alpaca 111, Incalpaca opera Remate, un formato temporal enfocado en saldos de exportación y colecciones anteriores; Factory Store, con presencia en Arequipa y Lima; e Ikual, orientada principalmente a prendas de algodón y uniformes.

"Tratamos de atender todos los segmentos del mercado. Por ejemplo, Factory Store busca que consumidores que quizá no acceden a un ticket promedio alto puedan acercarse por primera vez a los productos de alpaca”, subrayó.

En el caso de Factory Store, la compañía evalúa nuevas aperturas, entre uno o dos, aunque estas dependerán de la disponibilidad de locales adecuados. Asimismo, Incalpaca analiza el desarrollo de una sexta marca enfocada en el segmento de ultralujo, una propuesta que todavía se encuentra en etapa inicial .

"Estamos revisando nombres, conceptos y viendo si el mercado tiene espacio para una nueva marca con una identidad totalmente diferente, vinculada a un lujo de muy alto estándar”, comentó. Esta posibilidad estaría vinculada a una categoría que la empresa ya trabaja dentro de Kuna: la fibra de vicuña, uno de los productos de mayor valor de su portafolio.

"Kuna ya es percibida como una marca de lujo peruana. Tenemos una categoría de vicuña donde competimos en calidad con grandes marcas internacionales. Lo que estamos evaluando es si debemos darle mayor fuerza a esa categoría”, sostuvo. Como parte de esta apuesta, la renovada tienda de Basadre contará con un atelier de vicuña, donde los clientes podrán acceder a prendas confeccionadas a medida, principalmente abrigos .

Sobre los plazos para una eventual nueva marca, Olazábal indicó que la agenda de la compañía está concentrada en los proyectos ya anunciados, por lo que esta iniciativa sería evaluada hacia adelante. "Este año ya tenemos varios proyectos en marcha. Cualquier nuevo proyecto será evaluado probablemente a partir del 2027“, puntualizó.