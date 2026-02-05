Por el impacto de las lluvias intensas fueron declarados en estado de emergencia 19 distritos de cinco provincias de la región Arequipa, a través del Decreto Supremo N⁰ 019-2026-PCM, norma publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida es por un plazo de 60 días, tiempo en el que el gobierno regional y autoridades locales ejecutarán acciones inmediatas y necesarias de reducción de muy alto riesgo, así como de respuesta y rehabilitación.

Los distritos de Arequipa considerados en la norma son: Alto Selva Alegre, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya y Quequeña, en la provincia de Arequipa.

En la provincia de Castilla, el distrito de Andagua; Coporaque, Huambo y Yanque, en Caylloma; Andaray, en Condesuyos; Charcana, Quechualla, Sala y Tomepampa, en La Unión.

A nivel nacional el estado de emergencia involucra 21 departamentos del país, declaratoria de emergencia que se sustenta en información técnica emitida por el Cenepred, Indeci y Senamhi.

Las entidades mencionadas advierten que las precipitaciones pluviales podrían afectar la vida y la salud de las personas, así como la agricultura, ganadería y la infraestructura pública.