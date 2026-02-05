Lluvias en Arequipa. (Foto: GEC)
Lluvias en Arequipa. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Por el impacto de las lluvias intensas fueron declarados en estado de emergencia 19 distritos de cinco provincias de la región Arequipa, a través del Decreto Supremo N⁰ 019-2026-PCM, norma publicada en el diario oficial El Peruano.

así como de respuesta y rehabilitación.

Los distritos de Arequipa considerados en la norma son: Alto Selva Alegre, Cercado, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya y Quequeña, en la provincia de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos ponen “en jaque” a 15.5 millones en Perú: conoce si tu región está expuesta

En la provincia de Castilla, el distrito de Andagua; Coporaque, Huambo y Yanque, en Caylloma; Andaray, en Condesuyos; Charcana, Quechualla, Sala y Tomepampa, en La Unión.

A nivel nacional el estado de emergencia involucra 21 departamentos del país, declaratoria de emergencia que se sustenta en información técnica emitida por el Cenepred, Indeci y Senamhi.

Las entidades mencionadas advierten que las precipitaciones pluviales podrían afectar la vida y la salud de las personas, así como la agricultura, ganadería y la infraestructura pública.

TE PUEDE INTERESAR

Ejecutivo declara estado de emergencia en 179 distritos de 21 departamentos por lluvias
Lluvias en Perú: registran 36 fallecimientos en lo que va del año por precipitaciones
Lluvias y huaicos ponen “en jaque” a 15.5 millones en Perú: conoce si tu región está expuesta
Indeci advierte: 968 distritos de la sierra y costa norte en riesgo por lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.