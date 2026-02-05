El Poder Ejecutivo declaró. por 60 días calendario, el estado de emergencia en 179 distritos de 21 departamentos del país, debido a lluvias intensas registradas, con el objetivo de ejecutar acciones urgentes de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

El Decreto Supremo 019-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, precisa que los distritos afectados se encuentran en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las medidas y acciones de excepción, así como las acciones de respuesta y rehabilitación, serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales involucrados, bajo la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las acciones, además, deberán estar directamente vinculadas al evento en cuestión, que son las lluvias intensas, y podrán ajustarse según las necesidades y condiciones de seguridad que se presenten, con base en estudios técnicos de las entidades competentes.

Asimismo, se precisó que la ejecución de estas acciones se financiará con el presupuesto asignado a las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del tesoro público.

Las medidas y acciones de excepción ante estos fenómenos, así como las acciones de respuesta y rehabilitación, serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales involucrados. Foto: Andina

¿Cuáles son los distritos en emergencia?

Se trata de los distritos de La Jalca, Soloco, Valera, Cocabamba, Colcamar, Lonya Chico, María, Santa Catalina, Cochamal y Limabamba, en Amazonas; Huanchay y Yaután, en Áncash; Chacoche, Huayana, San Antonio de Cachi, San Jerónico, Santa María de Chicmo, Pachaconas, Cotaruse, Ihuayllo, San Juan de Chacña, Toraya, Chuquibambilla, Curpahuasi, Micaela Bastidas, Progreso, Turpay, Vilcabamba, en Apurímac.

Además, Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya, Quequeña, Andagua, Coporaque, Huambo, Yanque, Andaray, Charcana, Quechualla, Sayla y Tomepampa, en Arequipa; San Pedro de Palco, Sancos, Puyusca, Colta, Lampa, Marcabamba, Oyolo, Pararca, Sara Sara y Cayara, en Ayacucho; Amarilis, en Huánuco.

Asimismo, Celendín, Huasmín, Miguel Iglesias, Lajas, Contumazá, Chilete, Cupisnique, San Benito, Tantarica, Querocotillo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Bambamarca, Jaén, Chontalí, Colasay, La Coipa, Bolívar, Catilluc y Tongod, en Cajamarca; Vítoc y Palca, en Junín; Huanchaco, Moche, Alto Trujillo, Ascope, Chócope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Casa Grande y Sarín, en La Libertad.

También han sido declarados en emergencia los distritos de Acobamba, Arma, Cocas, Huachos, Mollepampa, Santa Ana, Huaytará, Códova, Huayacundo Arma, Laramarca, San Antonio de Cusicancha, San Francisco de Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Santiago de Chocorvos, Santiago de Quirahuará y Santo Domingo de Capillas, en Huancavelica; Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Nueva Arica, Lambayeque, Jayanca, Mórrope, Motupe, Pacora y Túcume, en Lambayeque.

Además, Lima, Ate, Lurín, Pachacámac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Cajatambo, Chilca, Sumbilca, Checras, Santa Leonor, Yauyos, Catahuasi y Quinches, en Lima; Iquitos, Punchana, Belén, San Juan Bautista, Yurimaghuas, Balsapuerto y Nauta, en Loreto; San Antonio y Puquina, en Moquegua; Pozuzo, en Pasco; Sapillica, El Carmen de la Frontera, Lalaquiz, Chalaco, La Matanza, Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo y Yamango, en Piura.

Por último, Yauca del Rosario, Alto Larán, San Pedro de Huacarpana y Santa Cruz, en Ica; San Pablo, Agua Blanca, Lamas, Barranquita, Caynarachi, Cuñumbuqui, Shanao, Tabalosos, Zapatero, Picota, Caspisapa, Pucacaca, Tingo de Ponasa, Rioja, Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, en San Martín; Pachía, Palca y Ticaco, en Tacna; Zorritos, Casitas, Zarumilla y Matapalo, en Tumbes; Yarinacocha, Manantay, Padre Abad y Purús, en Ucayali.