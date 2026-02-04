El desborde del río Pisco en el sector Cóndor, ubicado en el distrito de Independencia, en la provincia iqueña de Pisco, afectó al menos diez hectáreas de cultivo de maíz. El hecho se produjo luego que el afluente superara el caudal de 300 metros cúbicos por segundo.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco, Alfredo Valenzuela, informó que 800 hectáreas de cultivos como espárragos sandía y otros están en riesgo de perderse de desbordarse nuevamente el río Pisco.

“Hay aproximadamente 700 a 800 hectáreas de cultivos, como espárragos, sandias, entre otros cultivos, que pueden ser afectados por un nuevo desborde del río”, aseveró.

El agricultor solicitó a las autoridades del sector agricultura el envió de maquinaria pesada para encauzar el río y proteger los campos de cultivo.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco cuestiono que pese a saber de que el río Pisco es caudaloso, no se hagan obras de contención definitivas. (Foto: Andina)

“La vez anterior cuando aumentó el caudal del río, inmediatamente (las autoridades) se preocuparon, dijeron que iban a intervenir la zona, pero bajó el caudal y se olvidaron”, acotó, informó la Agencia Andina.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco sostuvo que los agricultores están preocupados por el aumento del caudal del río Pisco y que todos los años el desborde del río genera cuantiosas pérdidas económicas.

“Es inexplicable que teniendo conocimiento de que el río Pisco es caudaloso, no se hacen obras de contención definitivas”, agregó.

Por su parte,Fresia Silvia Choccña Sánchez, alcaldesa del distrito de Túpac Amaru Inca,inspeccionó la ribera del río Pisco en el centro poblado Nuñez e informó que tomará las acciones necesarias para proteger los campos de cultivos.