En lo que va del presente año, debido a las lluvias intensas, se han registrado 960 situaciones de emergencia en el país, que, a su vez, han causado el fallecimiento de 36 personas, indicó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez.

El funcionario informó a Andina que, del número total de víctimas, 14 fallecieron a causa de las tormentas eléctricas que suelen acompañar a las precipitaciones. El número restante se debió a los efectos de huaycos, deslizamientos y ahogamientos.

Las muertes se registraron con mayor énfasis en localidades de la sierra central y de la sierra sur, así como en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, en el norte del país, indicó.

Con respecto a la primera de las causas mencionadas, Arroyo recomendó a la población evitar exponerse a las lluvias. “Hay que evitar ello porque durante las tormentas eléctricas los rayos caen sobre los objetos metálicos o los teléfonos celulares”, refirió.

En cuanto a los deslizamientos y huaycos, mencionó lo ocurrido en la víspera en Huánuco, cuando un camión que transitaba por una vía terrestre, fue aplastado por una enorme roca.

Alertas y prevención

Recomendó, asimismo, estar atentos a los avisos del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), que a través de los teléfonos celulares emite señales que dan cuenta de la ocurrencia de lluvias intensas. Indicó que, en lo que va del presente año, se lanzaron 25 señales por esta modalidad.

Arroyo dijo también que es necesario que la población tenga lista su mochila de emergencia, a fin de contar con alimento y material de primeros auxilios en caso los deslizamientos los mantengan aislados. “También hay que tener una radio”, recomendó, a fin de que se pueda recibir la información necesaria.

El jefe del Indeci destacó, asimismo, el avance de obras de prevención en determinados puntos del país, como en Trujillo, donde –dijo- se han implementado 35 diques en la quebrada de San Alfonso, quitando así la energía del agua que cae sobre ella y atenuando los riesgos de desplazamientos de masa de tierra.

Trabajos similares se vienen efectuando en Chiclayo, Tumbes, Ica y Lima, manifestó.

“Esas son las estructuras que estamos esperando para mitigar los daños al máximo”, expresó Arroyo.