El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Arequipa, Walter Bustamante, indicó a Gestión que, según datos de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur- Región Arequipa), se estima que en agosto arribaron a la región 110,000 turistas, de los cuales 38,000 serían extranjeros. Mientras, en setiembre, se reportó la llegada de más de 6,000 visitantes solo debido al evento minero Perumin.

Estas cifras se ubican muy por debajo de lo que se registraba antes del COVID-19 . Cuando la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la región era de 600,000 por año. “ Ahora la cifra de turistas fluctúa entre 150,000 y 200,000 durante el mismo periodo ”, dijo Bustamante.

Al ser consultado sobre una proyección para fines del 2023 y principios del 2024, el titular de la Cámara de Turismo de Arequipa dijo que esperan que el flujo turístico crezca no menos del 30% . Agregó que las posibles mejoras también dependerán de las acciones ejecutadas por parte del Ministerio de Comercio Exteriores y Turismo (Mincetur) y Promperú.

¿Cuáles son las estrategias para aumentar flujo de turistas?

Circuito turístico compartido que contemple regiones del sur

El presidente del gremio, informó que junto a los otros presidentes de las cámaras de turismo regionales del sur se busca trabajar en promover una ruta compartida . De esta manera, según explicó, el turista tendría un abanico de destinos por visitar y así los departamentos involucrados captan mayor flujo de visitantes.

“En unión con las otras cámaras de la región sur del Perú como Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones estamos de acuerdo en que debemos tener un circuito conjunto de toda la macro región sur . El turista tiene que empezar a conocer ese circuito sur del Perú”, apuntó.

“Por eso desarrollamos una amistad todos los presidentes de las cámaras de turismo de la Macroregión Sur, y de otras regiones del Perú porque debemos estar unidos para subir el flujo de turistas porque estamos al 20% de lo que era [niveles alcanzados prepandemia]. La pandemia y las revueltas sociales nos afectaron”, agregó.

En esa línea, Marisol Robles, equipo de la agencia Anderra Travel de Arequipa, coincidió en que como operador turístico buscan expandir sus servicios hacia otros departamentos del sur e inclusive la capital. La intención es captar más turistas extranjeros que vienen al Perú a visitar varias regiones.

“Tratamos de ofrecer otros servicios o manejar otras rutas. Ofrecemos más lo que es el sur de Puno y Cusco . También buscamos expandirnos para ofrecer rutas a nivel nacional, hacia Ayacucho y Cajamarca y Lima ”, comentó a Gestión.

Cámara de Turismo de Arequipa pide plan de rutas compartidas con otras regiones del sur. (Foto: Andina)

Explotar ruta gastronómica arequipeña

Para el presidente de la Cámara de Turismo de Arequipa, “ la región del sur es el centro gastronómico mundial porque tiene 700 platos típicos ”. Los visitantes pueden hacer una exploración variada de preparaciones así como conocer las diversas picanterías ubicadas en las principales ciudades de la región.

“Arequipa es el centro de la civilización del alimento. Hay más de 15 tipos de escabeches, pero no se llaman así sino escabechado [...] En Lima encontramos de 10 a 12 preparaciones exquisitas, pero en Arequipa encontramos 700. Vas a las picanterías y todos los días tienes comida distinta. No solo es chupe y sopas. Hay triples, te sirven tres tipos de comida, más chicha de jora o chicha de guiñapo. Te preparan pastel de papas a los cuatro quesos y eso no lo encontrarán en otro lugar. Tenemos chupe de camarones, estofados y el cuy chactado asado sobre piedra volcánica [...] El ceviche se prepara diferente, viene acompañado con erizos, y se hace con maracuyá. Hay ceviche caliente de colas de camarón. Donde vayas vas a encontrar buena comida”, remarcó.

Arequipa tiene una gran variedad de comidas como el rocoto relleno, chupe de camarones, chicharrón de camotes, entre otros potajes. (Foto: Facebook)

Impulsar destinos conocidos

La temporada alta de turismo en Arequipa es a fines de marzo o a inicios de abril hasta setiembre u octubre. En tanto, la temporada baja arranca de noviembre hasta marzo, justo la temporada de fin de año y verano, por lo que los operadores turísticos deben ver la manera de poder captar visitantes a la región.

A la fecha, los turistas extranjeros que más arriban a Arequipa son argentinos, colombianos y mexicanos. En el caso de Europa, los ciudadanos provienen de Francia, España, Italia, comentaron.

Destinos para fin de año

Las agencias de turismo Anderra Travel y Arequipa Tours Perú indicaron a Gestión las opciones para fin de año con motivo de Año Nuevo.

Marisol Robles, equipo de la agencia Anderra Travel, comentó que en Navidad la afluencia de turistas es poca porque la mayoría de residentes pasa esta fecha con su familias. Por ello, solo algunos operadores brindan el servicio, mientras para las celebraciones por fin de año se apunta a presentar más alternativas turísticas. “Nosotros como empresa no brindamos el servicio ese día, y se toma como día libre el 25 de diciembre”, aclaró.

Ambas agencias turísticas coincidieron en los recorridos que deben tomar los turistas para celebrar el fin del 2023: Tour Valle del Colca , Tour Salinas, la ruta del Sillar, tour por la campiña, cataratas de Pillones, bosque de piedras y rafting en el río Chili .

Anderra Travel comentó que ahora los turistas buscan el turismo rural comunitario. “Para diciembre, durante esa temporada hay una programación de actividades costumbristas. Por ejemplo, a inicios de ese mes está la fiesta de la Virgen de Asunta, patrona de Chivay. Estos eventos captan el interés de turistas nacionales. También está la danza del Wititi del Valle del Colca. A la gente le gusta juntarse con los pobladores para compartir con ellos”.

“En Año Nuevo promocionamos el paquete de visita al Colca porque ahí se ofrece actividades de danzas y es la Municipalidad del Colca la que realiza las actividades. El precio del tour está entre S/ 80 y S/ 90 que incluye transporte, guía y desayuno”, agregó.

La Ruta del sillar que comprende visitas a las canteras de Añashuayco, Cortadores y Culebrillas, ubicadas en las afueras de la ciudad. Verás diversas esculturas, escudos, utensilios y muchas otras piezas trabajadas en sillar. (Foto: Shutterstock)

Choqolaqa, playas y otros atractivos

En el caso de enero, febrero y marzo del próximo año recomendaron la visita al valle de Majes, full day en Choqolaqa, tour Salinas, ruta del Sillar y trekking Cañón del Colca .

Sobre recorrido de playas se tienen los destinos de Mollendo, caleta San José en Camaná (dos horas a la ciudad) y Mejía ( a 3 horas de la ciudad) . En algunos de estos balnearios hay pequeños espacios privados y además se ofrece el paseo en bote y buceo.

Promover atractivos poco conocidos

Para la agencia Arequipa Tours Perú como destinos pocos conocidos que se debe impulsar más son el full day en Choqolaqa donde está el bosque de piedras, visita a Cotahuasi y el tour al valle de Majes .

En tanto, la agencia Anderra Travel recomendó la visita a las aguas termales de Chacapi , que es un viaje de tres horas y el tiempo de permanencia es de una hora y está incluido en el tour al Colca. “Como son aguas termales, las temperaturas oscilan entre 35°C y 40°C por lo que los encargados piden cumplir con el tiempo estipulado”.

Asimismo, sugirió la visita al poblado de Yura que está a una hora de la ciudad de Arequipa y tiene sus propias aguas termales; sin embargo, dijo que falta más inversión en el lugar para que sea más concurrido por visitantes extranjeros y de otras regiones del Perú. “Es muy visitado, pero más por pobladores de la zona”, señaló Marisol Robles.

También recomendó el tour a Salinas se encuentran los baños terminales de Lojen. “Es un atractivo, relativamente nuevo, porque tiene tres años. Antes se brindaba un servicio privado porque no había para paseos grupales. Ahora las salidas son diarias y compartidas con hasta 13 personas”.

La operadora turística de Anderra Travel también señaló que se promueven la ruta de tres regiones del su r, que está dirigida a los turistas extranjeros ya que ellos hacen recorridos Lima, Ica, Nasca, Arequipa, Puno y Cusco.

En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo de Arequipa también recomendó promover la ruta Colca- Majes- Camaná . “Tenemos Cabanaconde y al frente está Tapay, Huambo, Lluta y Huanca . Ahí hay buena comida y las belleza de los paisajes. También ahí tenemos los castillos de piedra de Callalli, el bosque de piedra de huito, el bosque de piedras de Choqolaca que está en Caylloma, en el límite de Arequipa, Puno y Cusco”.

Baños termales de Chacapi es uno de los destinos nuevos que genera interés en los visitantes a Arequipa. (Foto: Difusión)

Reforzar atención vía web

La agencia Anderra Travel explicó que en la actualidad la actualización de su portal web es importante. “Manejamos nuestra página web que está en constante actualización y nuestra meta es captar turistas a través de este canal. El 50% de nuestras reservas es a través de esta vía, y el restante es a través de la oficina”.

Los atractivos reportan caída de visitas en el 2023

El Reporte Regional de Turismo de Arequipa del Mincetur (enero - agosto 2023) revela que el Valle del Colca recibió 119,830 visitantes, lo que evidenció una reducción de 27,0% respecto al mismo periodo del año 2022, además, esta cantidad de visitas representó el 63,5% de los valores registrados en en el periodo pre pandemia enero-agosto del 2019. El 72,7% de los visitantes al atractivo turístico fueron nacionales, mientras que el 27,3% extranjeros.

Visitas al Valle del Colca 2019-2023

Mientras que, el Monasterio de Santa Catalina registró 96,465 visitas, lo que reflejó también una contracción de 28,1% comparado con el mismo periodo del año anterior, dicha cantidad representó el 59,5% de los niveles alcanzados entre enero y agosto del 2019.

Visitantes al Monasterio de Santa Catalina

Respecto a la oferta promedio de establecimientos de hospedaje , durante el primer semestre del 2023, fue de 1,548, lo que significó un incremento de 5,9% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2022. Esta cifra representó el 95,6% de lo alcanzado en el periodo pre pandemia enero-junio del 2019.

Evolución de establecimiento de hospedaje en Arequipa.

Pero, el reporte indica que, durante en el periodo enero-junio del 2023, el total de arribos a establecimientos de hospedaje alcanzó 572,866, lo que reflejó una reducción de 25,5%, en comparación a lo reportado en el mismo periodo del año 2022. Esta cifra representó el 61,0% de los niveles alcanzados entre enero y junio del 2019.

El 87,2% del total de arribos a los establecimientos de hospedaje fueron nacionales, mientras que el 12,8% fueron extranjeros.

Evolución de arribos a hospedajes- Estructura Porcentual de arribos en Arequipa.

Pedidos al Ejecutivo

Entre las demandas de la Cámara de Turismo de Arequipa al Mincetur figuran cuatro demandas:

Elaboración de un plan general para promover el turismo en todo el Perú. “Veamos en conjunto las bellezas de todo el país. Sepamos que Arequipa que es el centro gastronómico mundial porque tiene 700 preparaciones. Es el centro de la civilización del alimento. Todos tenemos la necesidad de compartir de intercambiar juntos. Lo que hay que hacer es hermanarnos” .

en todo el Perú. . Retiro de “jaladores” de la Plaza de Armas de Arequipa y acciones contra la delincuencia : “Es una vergüenza que no se eliminen a jaladores de buses turísticos y de restaurantes, y muchos de ellos son personas extranjeras en condición de ilegales. A esto se suma la delincuencia que espanta al turista, y necesitamos protegerlos” .

y acciones contra la : . Participación de presidentes de las cámaras de turismo de las regiones en reuniones . “Que el Mincetur y Promperu cumplan la ley. Que en los directorios del Consejo Consultivo Regional de Turismo deben convocar a los presidentes de las cámaras de turismo y no a gente que no tiene nada que ver con el tema. La ley es muy clara, dice que son las cámaras regionales de turismo son las que tienen representación del sector privado de turismo ante el Estado” .

. . Construcción de una carretera Panamericana Sur de seis carriles: “Que vaya desde Tacna hasta Tumbes paralela a la costa. Eso beneficiaría al turismo y al comercio”.