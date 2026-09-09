El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, destacó que entre las iniciativas consideradas en el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas una busca resolver el gran problema del “enanismo” empresarial.

El ministro explicó que la propuesta está enfocada en el sector de las microempresas y pequeñas empresas (mypes), donde se tienen regímenes tributarios creados hace décadas y hoy funcionan como “compartimentos estancos”. Esto, en referencia al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS).

“Una mype empieza a crecer y se queda siempre en el RER o el Mype Tributario. Una misma empresa puede tener cuatro regímenes [tributarios]. Hay mucho riesgo regulatorio y no se ayuda a crecer”, expuso la tarde de este miércoles 9 de setiembre ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

Cuba indicó que la idea no es tener un “único” régimen tributario, sino un esquema progresivo, como el que “tienen las personas naturales”.

“Una persona natural que gana poco, paga 0% de renta. A partir de cierto umbral, comienza a pagar 8% y va subiendo sucesivamente. En cambio, [para las empresas] hoy se tiene que pasas de un RUS donde pagas 1.2% de frente a 30% de renta y nadie se atreve a dar ese paso. La idea es ampliar las avenidas para la formalización de la microempresa y pequeña empresa”, refirió.

Siguiendo esta línea, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, indicó que el Perú debe tratar con urgencia el tema del empleo, pues se convive con una informalidad “casi estructural”.

“Hoy tenemos una alta carga de informalidad. En Perú, el 99.7% de las empresas son mypes, [de un universo total] de 2.5 millones de empresas. De ese 99.7%, el 88% es informal. Hablamos de más de 10 millones de peruanos que pertenecen allí, trabajan sin vacaciones, gratificaciones, CTS, sin ningún derecho”, describió.

En Perú, el 99.7% de las empresas son mypes, de un universo total de 2.5 millones de empresas. (Foto: GEC)

Alineado con Cuba, Sheput refirió que la idea es generar una estructura “legal y moderna” que permita otorgarles beneficios laborales a todos estos trabajadores.

“Hay un problema con las mypes porque se castiga su crecimiento. Por ejemplo, una mype que tiene 10 personas, cuando triunfa y necesita de una onceava persona, no puede seguir adelante porque perderían los beneficios de su régimen. Es decir, tiene que formar otra empresa. Eso genera una proliferación”, comentó.