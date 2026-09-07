La recaudación tributaria mantuvo su ritmo de crecimiento en agosto. Los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/ 18,179 millones, monto que representó un incremento de 17.3% en términos reales frente al mismo mes del año pasado, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Con este resultado, la recaudación acumula 27 meses consecutivos de crecimiento. Entre enero y agosto de este año, los ingresos tributarios sumaron S/ 138,484 millones, cifra superior en S/ 21,383 millones a la obtenida durante el mismo periodo de 2025 y que representa un crecimiento real acumulado de 14.1%.

El resultado de agosto estuvo explicado, entre otros factores, por el desempeño de la actividad económica y la demanda interna, así como por el crecimiento de las importaciones y el comportamiento favorable de los precios internacionales de minerales como el cobre, oro y zinc.

Según la Sunat, para julio se estima un crecimiento del PBI de alrededor de 3.7% y una expansión de 7.7% de la demanda interna. A ello se sumó que las importaciones efectuadas durante agosto aumentaron 20.2%.

Los mayores precios internacionales de los minerales también tuvieron un efecto favorable sobre la recaudación, tanto por su impacto en los ingresos de las empresas vinculadas a estas actividades como por el incremento de sus bases imponibles.

Sunat recauda S/ 18,179 millones en agosto: ¿qué impulsó el crecimiento de 17.3%? | Foto: Andina

Impuesto a la Renta crece 11.4%

Por Impuesto a la Renta se recaudaron S/ 6,980 millones durante agosto, lo que significó un crecimiento real de 11.4% frente al mismo mes de 2025.

Uno de los principales incrementos se produjo en los pagos a cuenta correspondientes a las empresas comprendidas en el Régimen General y el Régimen MYPE Tributario, cuya recaudación aumentó 43.5%.

También destacó el crecimiento de 158.5% registrado en las rentas de segunda categoría. En tanto, los ingresos correspondientes a primera, cuarta y quinta categoría aumentaron 10.7%, 4.9% y 5.3%, respectivamente.

IGV supera los S/ 9,500 millones

La recaudación correspondiente al Impuesto General a las Ventas (IGV), por su parte, alcanzó aproximadamente los S/ 9,564 millones, registrando un crecimiento real de 13.7% respecto de agosto del año anterior.

Al interior de este impuesto, el IGV interno aumentó 9.2%, mientras que el correspondiente a las importaciones registró un incremento de 19.8%, en línea con el mayor nivel de importaciones registrado durante el mes.

En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), los ingresos ascendieron a S/ 1,029 millones, monto que representó un crecimiento real de 16.4%.

Recaudación minera se dispara

Otro de los resultados que destacó durante agosto estuvo relacionado con la actividad minera. La recaudación correspondiente al Impuesto Especial a la Minería creció 119.4% respecto del mismo mes del año anterior.

La Sunat vinculó este comportamiento, entre otros factores, con los mayores precios internacionales registrados por minerales como el cobre, oro y zinc.

El crecimiento general de agosto se produjo, además, pese a una base de comparación elevada. En agosto de 2025 se registraron más de S/ 1,600 millones en pagos extraordinarios, principalmente asociados al Impuesto a la Renta de no domiciliados y multas.

Asimismo, la Sunat indicó que la reducción de aproximadamente 4.8% en el tipo de cambio promedio tuvo un efecto contrario sobre la recaudación, al reducir la base imponible expresada en soles de las importaciones y de determinadas operaciones vinculadas a empresas exportadoras.

La administración tributaria también atribuyó parte del desempeño del mes a las acciones implementadas para reducir el incumplimiento tributario y recuperar obligaciones.