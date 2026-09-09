El actual buen dinamismo de Perú puede ser una trampa si despierta únicamente complacencia. Esa es la advertencia que Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), dejó sobre la mesa durante el Nexo Summit 2026, organizado por la Confederación de Desarrolladores inmobiliarios del Perú (Codip).

En su ponencia, denominada “Las ventanas se abren una vez”, el especialista destacó que el país no debe “quedarse dormido” ante tres escenarios que, en un punto, podrían acabarse. “Habrá pocos momentos como hoy, con palancas bien alineadas. [...] No queremos que se cierren las ventanas sin antes haberlas aprovechado” , sostuvo.

Contexto que sostiene al Perú

Para respaldar que el contexto es bastante favorable —antes de detallar las tres ventanas—, Macera precisó que Perú podría cerrar el 2026 con una inversión privada que crece 14%, luego de haber alcanzado en 2025 un 10%, una expansión de doble dígito por primera vez en 12 años.

Asimismo, el consumo se acelera y las expectativas empresariales para la contratación de personal registran uno de sus mejores niveles. Incluso recordó que la proyección de crecimiento general para este año es de 3.4% y 3.2% para el 2027.

“El sol peruano se ha mantenido como la moneda más estable en lo que va del siglo, gracias a una baja inflación y sólidos fundamentos macroeconómicos. En 26 años la moneda ha sido la mejor comportada”, agregó.

Tres ventanas económicas

No obstante, este buen momento no debe confundirse con un escenario permanente. Macera identificó tres factores que hoy juegan a favor del país, aunque cada uno responde a un reloj distinto: la política , los precios internacionales y la evolución de la población.

En el corto plazo, que duraría 5 años, está la política. Si bien hay un fenómeno El Niño al acecho, el experto indicó que un FEN bien gestionado podría ser una oportunidad para que el Gobierno, cuya cabeza es Keiko Fujimori, mejore su nivel de aprobación y demuestre que sí puede asumir las tareas. “Los gobiernos tienen usualmente 6 meses para ello”, indicó.

La ventana mediana, que abarca de 10 a 15 años, tiene que ver con los precios. Macera manifestó que, en términos de intercambio, Perú atraviesa su mejor momento en la historia. Hizo así un repaso de los anteriores hitos con el objetivo de resaltar que, en algún momento del calendario, se acaban: guano, salitre, caucho, anchoveta (boom pesquero), minería moderna.

“Eventualmente se acaba, se acaba porque se agotan las reservas o porque se podría encontrar un reemplazo en otro lado o en otra tecnología”, analizó.

Enfatizó, además, que Perú se demora hasta 60 años en abrir proyectos mineros, un lapso superior al resto del mundo.

El largo plazo tiene una mirada de 15 a 25 años y está focalizado en la población. Macera explicó que hoy, en promedio, las mujeres tienen 1.7 hijos, mientras que en los años 60 cada una tenía 7 hijos. Y en las últimas dos décadas, el hogar biparental con hijos menores pasó de representar el 49% al 29%.

“La familia tradicional ya no es mayoría. [...] Las causas son buenas, pero traen consecuencias económicas a largo plazo, en cómo vamos a diseñar las ciudades y las viviendas. [...] ¿Qué estamos haciendo para que el Perú sea rico antes de ser viejo?”, dijo.

Enumeró que próximamente habría una alta cantidad de personas que vivan solas y de ancianos que necesitarían otros requerimientos en infraestructura.

A modo de cierre, remarcó que “si bien el Perú viene de un periodo de alta volatilidad política, hacia adelante se esperan vientos más tranquilos”. “Pero no hay que dormirnos, hay que trabajar”, finalizó.