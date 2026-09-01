El superávit comercial del Perú mantuvo su trayectoria ascendente durante el segundo trimestre de 2026 y acumuló 24 trimestres consecutivos con resultados favorables, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

En términos anuales, el superávit comercial alcanzó los US$ 44,882 millones, monto superior en US$ 17,321 millones al registrado en el mismo periodo de 2025. El resultado representó el 12% del Producto Bruto Interno (PBI), 3.1 puntos porcentuales más que un año atrás.

Exportaciones impulsaron el resultado

En términos trimestrales, el superávit de la balanza comercial de bienes ascendió a US$ 9,547 millones entre abril y junio de 2026. Esta cifra superó en US$ 3,118 millones a la registrada en el mismo trimestre de 2025.

El avance estuvo explicado principalmente por el crecimiento del valor de las exportaciones, que aumentó 35.2%. Según el BCR, este desempeño respondió a los mayores precios de los productos tradicionales, especialmente de los sectores minero y de hidrocarburos.

El superávit comercial del Perú alcanzó los US$ 9,547 millones en el segundo trimestre de 2026, según el BCR. Foto: BCR.

A ello se sumó el incremento de los volúmenes embarcados de oro y cobre, que también contribuyó al resultado comercial del periodo.

Sin embargo, el mayor superávit fue parcialmente moderado por el aumento de las importaciones, que crecieron 29%. Este comportamiento respondió tanto al incremento de la demanda interna, que elevó los volúmenes importados, como al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de los insumos adquiridos del exterior.

24 trimestres consecutivos

Con el resultado registrado entre abril y junio, el Perú acumula 24 trimestres consecutivos de superávit comercial, destacó el BCR.

El organismo precisó que, si se excluye el episodio de la pandemia, el país habría acumulado más de nueve años consecutivos de resultados superavitarios, equivalentes a 39 trimestres.