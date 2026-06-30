BCR advierte sobre estafas financieras en redes sociales que usan su nombre e imagen. Foto: Andina
BCR advierte sobre estafas financieras en redes sociales que usan su nombre e imagen. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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para cometer fraudes y obtener pagos de las víctimas.

El BCR identificó tres modalidades principales que se están utilizando para cometer estos delitos.

La segunda consiste en documentos falsos con membrete del Banco, donde se afirma que el dinero de la víctima ha sido congelado por el BCR y se exige un pago para supuestamente liberarlo.

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, por lo que cualquier comunicación que prometa estos servicios o pida dinero probablemente sea una estafa.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía desconfiar de ofertas financieras con ganancias extraordinarias y verificar siempre la información en fuentes oficiales.

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“Recomendamos a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias o de trámites que le exijan pagos de urgencia. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, tómese el tiempo de verificar las fuentes oficiales”, precisó el BCR.

La entidad recomendó a la ciudadanía a verificar siempre la información en fuentes oficiales. Foto: Difusión
La entidad recomendó a la ciudadanía a verificar siempre la información en fuentes oficiales. Foto: Difusión

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