El Banco Central de Reserva (BCR) DEL Perú alertó que se están difundiendo estafas financieras en redes sociales, donde delincuentes usan su nombre e imagen para cometer fraudes y obtener pagos de las víctimas.

El BCR identificó tres modalidades principales que se están utilizando para cometer estos delitos. La primera son videos falsos creados con inteligencia artificial, en los que se imita la imagen y la voz de autoridades del BCR para recomendar plataformas de inversión fraudulentas.

La segunda consiste en documentos falsos con membrete del Banco, donde se afirma que el dinero de la víctima ha sido congelado por el BCR y se exige un pago para supuestamente liberarlo. La tercera modalidad implica el uso de cartas, correos electrónicos y llamadas con firmas o nombres falsificados de funcionarios de la entidad para dar apariencia de legitimidad al esquema de estafa.

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La entidad precisó que no ofrece productos de inversión ni abre cuentas al público, además de que nunca solicitará pagos o trámites para liberar fondos, por lo que cualquier comunicación que prometa estos servicios o pida dinero probablemente sea una estafa.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía desconfiar de ofertas financieras con ganancias extraordinarias y verificar siempre la información en fuentes oficiales.

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“Recomendamos a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias o de trámites que le exijan pagos de urgencia. Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, tómese el tiempo de verificar las fuentes oficiales”, precisó el BCR.