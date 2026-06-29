El Gobierno peruano elevó a S/ 69,096 millones la capacidad máxima que tendrán los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas para ejecutar proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) durante el periodo 2026-2027. La cifra representa el nivel más alto desde la creación de este sistema y supera en S/ 760 millones la aprobada el año anterior.

La actualización de los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA), oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 121-2026-EF, permitirá que las entidades públicas cuenten con un mayor margen para impulsar proyectos de inversión, así como acciones de operación y mantenimiento, con participación del sector privado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ampliación de estos topes busca acelerar la ejecución de obras y fortalecer la prestación de servicios en sectores como salud, educación, infraestructura vial, agua, saneamiento y seguridad ciudadana, áreas que concentran importantes brechas de inversión en distintas regiones del país.

Los recursos podrán destinarse a proyectos en sectores como salud, educación, infraestructura vial, agua, saneamiento y seguridad ciudadana. (Foto: MEF)

Del monto total aprobado, los 25 gobiernos regionales y Lima Metropolitana dispondrán de S/ 34,401 millones, lo que representa un incremento de 5.6% respecto de la actualización realizada en noviembre de 2025. Entre las jurisdicciones con mayor capacidad figuran Piura, Junín, Loreto, Cusco y Áncash.

Por su parte, los 1,892 gobiernos locales contarán con una capacidad conjunta de S/ 33,178 millones para promover proyectos bajo este mecanismo. Entre las municipalidades con los mayores topes destacan Megantoni y Pichari, en Cusco; San Marcos, en Áncash; San Antonio, en Lima; y la Municipalidad Provincial de Moquegua.

Las 66 universidades públicas también podrán ejecutar iniciativas mediante Obras por Impuestos con una capacidad total de S/ 1,518 millones. Entre las instituciones con mayor margen para desarrollar proyectos figuran la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional Diego Quispe Tito.

Piura, Junín, Loreto, Cusco y Áncash figuran entre las regiones con mayor capacidad para ejecutar proyectos bajo Obras por Impuestos. (Foto: MEF)

La actualización de los topes responde a la disposición transitoria establecida en la Ley N.° 32460, vigente para los años 2025, 2026 y 2027, que amplía la capacidad de los gobiernos regionales y locales para comprometer inversiones mediante Obras por Impuestos, en línea con las reglas fiscales.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que el incremento permitirá a las actuales y futuras autoridades contar con mejores condiciones para ejecutar proyectos y fortalecer su operación y mantenimiento, con el objetivo de acelerar la entrega de obras y servicios prioritarios para la población.

Desde la implementación del mecanismo en 2008, se han ejecutado más de 1,100 proyectos financiados por el sector privado, con una inversión superior a S/ 17,300 millones. Estas iniciativas, desarrolladas principalmente en educación, infraestructura vial y salud, han beneficiado a más de 31 millones de personas en todo el país.