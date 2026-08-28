El Gobierno de Perú acaba de ajustar al alza sus proyecciones de crecimiento para la economía para este y los siguientes años en su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030. Frente a ello, el Consejo Fiscal (CF) hizo una revisión sobre los escenarios y estimados que propone el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el MMM.

En resumen, el CF considera “exigentes” las proyecciones de crecimiento económico: “En el corto plazo, persisten riesgos relevantes asociados a la magnitud y persistencia del impacto económico del fenómeno de El Niño (FEN). Por otra parte, alcanzar un crecimiento anual de 4.0% en el mediano plazo requeriría sostener un elevado dinamismo de la inversión privada y que la mejora reciente de las expectativas empresariales se traduzca efectivamente en mayores decisiones de inversión, en un contexto de restricciones para la ejecución de proyectos, una cartera minera de menor escala y persistencia de riesgos externos”.

Vale decir que el MEF ajustó de 3.2% a 3.4% su estimado de crecimiento para 2026 y 2027 y para el periodo 2028-2030 el ajuste fue 3.2% a 4%.

1/ Incluye inventarios. 2/ De bienes y servicios no financieros. Fuente: BCRP, proyecciones MEF.

Mirada para el corto plazo

El CF considera que la proyección de crecimiento del PBI de 3.4% para 2026 se encuentra sujeta a un sesgo a la baja, considerando el desempeño observado durante el primer semestre y, especialmente, la elevada incertidumbre en torno a la magnitud del impacto económico de El Niño costero y/o global.

“En particular, para alcanzar la tasa prevista en el MMM, la actividad económica tendría que acelerarse significativamente durante el segundo semestre y registrar un crecimiento promedio cercano al 3.8%, tras expandirse alrededor del 3.0% en la primera mitad del año”, señala como un reto para la segunda parte del 2026.

Si bien el contexto externo favorable, el dinamismo de la demanda interna y la mejora de las expectativas empresariales constituyen factores de soporte, para el CF el principal riesgo radica en que el impacto económico del FEN resulte considerablemente mayor que el previsto, con efectos potencialmente significativos sobre la infraestructura y el crecimiento de la actividad económica.

En cuanto a las perspectivas para 2027 —que constituyen supuestos relevantes para la formulación del presupuesto público—, a juicio del CF, la tasa de crecimiento económico de 3.4% prevista también se encuentra sujeta a riesgos significativos a la baja.

El principal factor de incertidumbre está asociado, igual que este año, a la magnitud y persistencia de los efectos del FEN costero y/o global durante la primera parte del 2027, sobre todo ante la posibilidad de que sus efectos resulten más severos de lo contemplado.

A ello se suman otros tres factores:

Un entorno internacional incierto, que podría afectar el crecimiento de los principales socios comerciales y los términos de intercambio

La eventual materialización de conflictos sociales con potencial impacto en sectores relevantes, como la minería

Una posible desaceleración de la inversión pública vinculada a la transición de autoridades, especialmente en los gobiernos subnacionales

“La materialización conjunta o parcial de estos riesgos podría deteriorar las expectativas empresariales y limitar el dinamismo de la inversión privada. No obstante, el balance de riesgos no es exclusivamente a la baja”, destacó.

Desde el frente que podría favorecer a las proyecciones, en 2026 y 2027, un escenario internacional más favorable, asociado, por ejemplo, a una menor incertidumbre geopolítica, mejores términos de intercambio o un mayor dinamismo de los principales socios comerciales, junto con una mejora sostenida de las expectativas empresariales a nivel local que impulse una mayor ejecución de proyectos de inversión, podría compensar parcialmente los riesgos a la baja señalados previamente.

¿Crecer 4% entre 2028 y 2030?

El CF insiste que para el periodo 2028-2030, “la proyección de crecimiento promedio de 4.0%, superior al 3.2% previsto en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) y al crecimiento potencial estimado actualmente, resulta notablemente exigente”.

Esta alerta responde a que la proyección supone que la mejora reciente de las expectativas empresariales se sostenga en el tiempo y se traduzca efectivamente en un mayor dinamismo de la inversión privada, “lo cual constituye un supuesto relevante del escenario de mediano plazo” .

En particular, refiere el CF, alcanzar dicha tasa supone, en buena medida, una expansión elevada y sostenida de la inversión privada, que crecería en promedio un 7.5% anual, por encima del 5.7% contemplado en el IAPM.

“ En opinión del CF, este supuesto debe evaluarse con especial cautela , considerando que la cartera minera prevista es de menor escala que la observada en ciclos anteriores de expansión, que persisten postergaciones recurrentes de proyectos relevantes y que se observa un deterioro en los indicadores de competitividad minera. Asimismo, en infraestructura, sobre todo bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), persisten riesgos para la ejecución efectiva de los proyectos, asociados a problemas de liberación de predios y coordinación interinstitucional”, especificó.

En ese sentido, en opinión del CF, la contribución esperada de la inversión al crecimiento a mediano plazo debe evaluarse con prudencia, y se reitera la importancia de generar las condiciones que permitan una ejecución oportuna de los proyectos y una mejora sostenida de la productividad y la competitividad, evitando, al mismo tiempo, compromisos fiscales que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.