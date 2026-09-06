El Gobierno busca acelerar la atención de emergencias por el FEN mediante Obras por Impuestos. (Foto: Difusión)
El Gobierno busca acelerar la atención de emergencias por el FEN mediante Obras por Impuestos. (Foto: Difusión)
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La Resolución Directoral N.° 004-2026-EF/68.01 aprobó 23 documentos estandarizados, los cuales deberán utilizar las entidades públicas que quieran ejecutar intervenciones bajo dicho mecanismo.

Intervenciones de emergencia

La medida se enmarca en el Decreto de Urgencia 010-2026, que estableció disposiciones extraordinarias para facilitar la ejecución de inversiones e intervenciones destinadas a la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación ante el FEN 2026-2027.

Con la aprobación de estos documentos, el Ejecutivo busca que las entidades públicas cuenten con una ruta estandarizada para llevar adelante las intervenciones bajo el mecanismo de OxI, lo que evita que cada proceso tenga que desarrollar desde cero sus documentos y procedimientos.

En ese escenario, la utilización de las OxI permitiría incorporar al sector privado en la ejecución de intervenciones que requieren avanzar con mayor rapidez.

Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Tax (Tributario, Aduanas & Comercio Internacional) en la firma legal Caro & Asociados, comentó al respecto en su cuenta de LinkedIn:

“Son 23 modelos que cubren todo el ciclo: lista de priorización, informes para la contratación directa, invitación y propuesta, convenios de inversión —IOARR de emergencia, servicios e integrado—, contrato de supervisión, conformidades, liquidación y solicitud del CIPRL o CIPGN”, indicó.

En efecto, entre los modelos se encuentran, por ejemplo, el Informe de Acreditación de Recursos, la Resolución que designa al Comité Especial y el Informe Técnico sustentatorio de la Contratación Directa.

Obras de prevención ante el FEN. (Foto: difusión)
Obras de prevención ante el FEN. (Foto: difusión)

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