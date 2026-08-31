La previsión del actual FEN es que su impacto sea extraordinario. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Ante la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-30, el Consejo Fiscal (CF) advirtió que eventuales ajustes de las reglas fiscales demandarán de medidas concretas para garantizar la sostenibilidad. ¿Cómo se analiza además la coyuntura?

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