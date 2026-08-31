El MMM hace un reconocimiento explícito del deterioro de la finanzas, ¿cómo toman el tono del análisis?

Es positivo que haya un reconocimiento más claro del deterioro que hay y la importancia de corregir. Ahora, vamos a ver el qué tanto y el cómo. El marco, en medida del poco tiempo que tuvo el Gobierno, ha sido hecho bajo el supuesto pasivo de cumplimiento de reglas [fiscales] que desde el CF dijimos que es imposible que se cumplan. Entonces, esta opinión tenía que tomarse como preliminar.

El propio marco dice que van a hacer ajustes y, básicamente, incrementarán el gasto por el fenómeno de El Niño (FEN), ajustarán las reglas y toda la trayectoria. Pero hay un punto de partida positivo.

¿Qué se esperaría de estos cambios?

Primero, que sea una trayectoria razonable. En segundo lugar, que ahora sí se aproveche para ahorrar. Un aspecto que sí nos parece un poco peligroso es que típicamente el marco tiene proyecciones más conservadoras que el consenso. Pero acá se han añadido las del consenso, lo cual genera mayores riesgos.

¿Cuánto espacio hay para que el Gobierno realice estos ajustes?

Hay mecanismos para introducir fondos contingentes y uso de recursos extraordinarios dentro de la formulación presupuestal regular. Lo otro es con las cláusulas de excepción de las reglas fiscales. Hay que ver qué es lo que hacen. Pero lo claro es que hay una trayectoria sumamente expansiva. Tiene que corregirse bastante lo que viene de atrás.

No es solamente ampliar trayectoria porque los gastos que vienen de atrás, muchos, son permanentes. Hay exoneraciones tributarias, otros gastos distorsionantes que generan profundas inequidades en magnitudes enormes. El Gobierno tiene que ver la manera de corregir y hay múltiples mecanismos para eso: modificación y derogación de leyes, acciones de inconstitucionalidad, etc.

El impacto del FEN sería extraordinario. ¿La situación fiscal es significativamente más débil a cuando se tuvo el golpe en el 2017?

En el 2017, el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), más reserva de liquidez, más líneas contingentes que pactamos antes de irnos [desde el MEF], más líneas de desastres; estaban en su pico histórico, eran más de 4 puntos del PBI. Pero todas esas se han ido consumiendo, con dicho FEN y después la pandemia.

Había muchísimos ahorros macrofiscales, específicamente, contingentes para emergencias y desastres. Ahora, se tiene muy pocos ahorros relativamente a lo que fue. Y eso se ha venido alertando. Lo lamentable es que se han consumidos los ahorros en los últimos años luego de récord tras récord de los precios de las materias primas.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, analiza la coyuntura económica. | GEC

¿El peor FEN nos toma en el momento de mayor irresponsabilidad fiscal?

Nos toma con los ahorros de activos financieros en su punto mínimo en alrededor de 25 años. Igual se tiene acceso a mercados internacionales. Pero la verdad es que lo de ahora es fruto de distintas gestiones.

Ahora, lo importante es una trayectoria responsable, un uso prudente de recursos para poder responder al FEN, prevención y reconstrucción. La responsabilidad también se va a ver en cuánto pueden limpiar [derogar leyes con fuerte gasto público], aunque políticamente puede ser complicado.

El comunicado del CF habla de la necesidad de señales concretas. ¿Entablar demandas de inconstitucionalidad en estos 100 primeros días de gestión sería una?

Hay dos escenarios: uno es la acción de inconstitucionalidad, modificación de leyes, que no vinieron gratuitas. Va a tener que enfrentarse algunos intereses y ahí se verá realmente cuál es la convicción y qué se prioriza.

Lo otro es la trayectoria y cualquier modificación que haya al sistema de reglas fiscales en general. Ahí lo que se espera, básicamente, es que no se tire la casa por la ventana. Además, en la parte tributaria hay bastante espacio para revisar la política que se tiene.