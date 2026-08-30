El próximo Fenómeno de El Niño pondría a prueba la infraestructura de agua, advierte especialista del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). (Imagen: Andina)
El próximo Fenómeno de El Niño pondría a prueba la infraestructura de agua, advierte especialista del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El (FEN) en Perú pone a prueba la capacidad de la infraestructura para el, advirtió el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).

Para Max Carvajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, los sistemas no están preparados para estos escenarios de variabilidad climática como El Niño, ni para fuertes sismos.

Durante el FEN, este año, probablemente el agua [que se transporta por el río] Rímac [en Lima] llegará con tanta turbidez que deberá cerrarse la captación en la [planta] Atarjea [de Sedapal], pero no tenemos suficientes pozos de respaldo o de reserva como para abastecer a todo Lima con las mismas condiciones”, comentó durante una conferencia realizada por la Universidad del Pacífico (UP).

Max Carvajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS reconoció que los sistemas no están preparados para estos escenarios de variabilidad climática como El Niño, ni para fuertes sismos. (Foto: Andina)
Max Carvajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS reconoció que los sistemas no están preparados para estos escenarios de variabilidad climática como El Niño, ni para fuertes sismos. (Foto: Andina)

Justamente, el problema no se limita a la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura. Carvajal señaló que también se requiere contar con plantas de reserva y otros sistemas que permitan mantener el servicio ante estos eventos. Sin embargo, desarrollar este tipo de obras puede enfrentar dificultades dentro del actual sistema de inversión.

Si quiero construir una planta redundante o de reserva podría significar un problema porque [la data] de nuestro sistema de inversión podría mostrar que la brecha [de acceso al agua en una zona] ya está cerrada. Sin embargo, [el reservorio] no es para cerrar brecha, es para prevenir”, afirmó.

Ante ello, consideró que se necesita mirar las inversiones también desde la necesidad de mantener el servicio frente a eventos extremos, centrándose en la confiabilidad de la prestación, que incluya y gestión de riesgos de desastres.

Financiamiento de proyectos

A esto se añade otro reto: ¿cómo financiamos esas obras? Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la ), señaló que el país debe identificar con anticipación las inversiones necesarias para enfrentar los eventos climáticos y definir cómo serán financiadas.

Tenemos que identificar qué inversiones se tienen que desarrollar para enfrentar estas situaciones futuras. Eso va a significar que vamos a tener que obtener dinero de algún lado, por ejemplo, a través de tarifas, para que haya los recursos para avanzar [con obras] o [mantenerlos como reserva para] que cuando suceda un evento, se actúe [...]”, sostuvo.

Eso tiene que estar claramente establecido [...] Generalmente miramos la planificación en un horizonte relativamente corto plazo. [Con el fenómeno de El Niño] nos preocupamos [en el momento], pero después pasa y nos quedamos con los mismos problemas en las mismas zonas, con las mismas complicaciones”, refirió.

El representante de Sunass añadió que, entre las zonas con mayor alerta ante el impacto climático están Piura, Tumbes, Trujillo y Lambayeque,

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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