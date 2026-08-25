Ante el fenómeno de El Niño, Cofide presentó una serie de propuestas para sostener el financiamiento y evitar que un eventual deterioro de las empresas y entidades financieras termine afectando la continuidad del crédito. (Imagen: Andina)
Ante el fenómeno de El Niño, Cofide presentó una serie de propuestas para sostener el financiamiento y evitar que un eventual deterioro de las empresas y entidades financieras termine afectando la continuidad del crédito. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El no solo podría afectar la producción y la infraestructura sino también poner presión sobre el financiamiento de las empresas que enfrenten problemas de liquidez. Ante ello, el , informó que se vienen planteando medidas para sostener el flujo de crédito y evitar que la eventual emergencia climática termine afectando la continuidad productiva.

Las medidas buscan atender distintos puntos de la cadena, desde mantener el financiamiento, preservar el flujo de pagos entre empresas y proveedores y dar respaldo a las entidades financieras que puedan terminar con una cartera deteriorada.

Ya hemos hecho las propuestas correspondientes, ya las hemos elevado a los distintos ministerios que están a cargo tanto en Economía como el comando frente al fenómeno del Niño”, indicó durante su participación en un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el marco de la emergencia por El Niño.

Las medidas

Una de las primeras medidas planteadas apunta a que continúe el financiamiento al serctor de mypes, “lo que requiere acompañar a las en el riesgo”.

Otra medida, indicó, busca que las puedan mantener el flujo de pagos hacia sus proveedores y profesionales independientes, de manera que una eventual afectación a una empresa principal no termine cortando la liquidez de toda la cadena.

(El objetivo) no es para financiarlos a ellos, sino para asegurar que continúe el flujo de pagos para su proveedor, para profesionales independientes en venta del servicio, para digamos poder asegurar que haya liquidez en la cadena aprovechando justamente el mejor riesgo de la cadena que es el del principal contribuyente”, precisó.

Una tercera propuesta apunta a las microfinancieras, cajas o bancos que, pese a las facilidades de reprogramación que pueda otorgar el regulador, terminen acumulando una cartera deteriorada, lo que puede afectar su capacidad para continuar colocando créditos.

Con esa medida, indicó, Cofide, o un fondo que pueda manejar con apoyo del Estado, compraría parte de esa cartera y permitiría a la institución financiera recomprarla en un plazo de cinco años.

Además de esas acciones, Velarde indicó que Cofide también apunta a financiar otorgando líneas de financiamiento.

Ya tenemos en el pipeline las primeras dos operaciones de obras por impuestos donde lo que vamos a dar es líneas de financiamiento revolvente para acompañar a las empresas constructoras o los desarrolladores de esta infraestructura a lo largo del camino”, refirió.

El representante de Cofide añadió que la corporación evalúa participar como inversionista ancla, mientras que los fondos contarían con gestión especializada mediante PMO para desarrollar los proyectos.

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