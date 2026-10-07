La última vez que el instituto emisor movió su tasa clave fue en septiembre del 2025 cuando la bajó de 4.5% a 4.25%. Es decir, se ha mantenido en el mismo nivel durante 13 meses consecutivos.

El próximo movimiento, según los especialistas, sería un alza de 25 puntos básicos.

En su último programa monetario, el instituto emisor señaló: “El directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta”. Agregó que tiene en cuenta tal información a fin de realizar ajustes en la posición de la política monetaria en el corto plazo.

La última vez que el instituto emisor movió su tasa clave fue en septiembre del 2025 cuando la bajó de 4.5% a 4.25%. (Foto: Andina)

La inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, volvió a acelerarse en septiembre y marcó 4.55%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con ese resultado, según el BCRP, la inflación alcanzó su mayor nivel desde septiembre del 2023 (5.04%). Además, continúa por encima del rango meta, de entre 1% y 3%, por séptimo mes consecutivo. De igual modo, la inflación anual sin alimentos y energía se ubicó en septiembre en 4.51%.

“(Los analistas esperan un alza de la tasa de referencia del BCRP) por el aumento de la inflación que, tanto en EE.UU. como en Perú, se ha elevado por los mayores precios de los combustibles”, afirmó a Gestión Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Fed

“(El alza del petróleo) está repercutiendo en los precios de transporte y puede ser que comience a influir en otros sectores si persisten los precios altos. Ante ello, se espera que el BCRP hoy (al igual que la Fed recientemente) suba su tasa de interés de referencia”, añadió.

El mes pasado, la Fed elevó su tasa de referencia desde un rango de entre 3.50% y 3.75%, a otro de entre 3.75% y 4%. Es decir, el incremento fue de 25 puntos básicos, tanto en su límite inferior como en el superior.

Algunos analistas del mercado aseguran que una de las razones del BCRP para subir su tasa clave es mantener una mayor distancia con la de la Fed. Si ambas tasas de referencia están muy cerca, podrían generarse incentivos para que los capitales internacionales prefieran irse (o quedarse) en EE.UU en lugar de recalar en Perú.

Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico, sostuvo que, además del contexto internacional, se prevé que el Fenómeno de El Niño ocasione presiones inflacionarias adicionales en los próximos meses. Por ello, la autoridad monetaria elevaría su tasa clave muy probablemente en la reunión de hoy o, en todo caso, antes de fin de año.

El mes pasado, la Fed elevó su tasa de referencia desde un rango de entre 3.50% y 3.75%, a otro de entre 3.75% y 4%. Fotógrafa: Stefani Reynolds/ Fuente: Bloomberg.

Expectativas

Thorne & Associates espera que el BCRP eleve hoy su tasa clave. “La preocupación central está en las expectativas: estas aumentaron cerca de 0.3 puntos porcentuales en tres meses, hasta 3.1%, mientras que la inflación se mantiene alrededor de 4.6%”, sustenta.