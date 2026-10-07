El BCRP viene haciendo seguimiento a distintas varias clave a nivel local e internacional. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subirá hoy su tasa de interés de referencia de 4.25% a 4.5%, de acuerdo con la mayoría de analistas consultados por Bloomberg, ¿en qué sustentan su proyección?

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