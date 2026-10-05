Las expectativas empresariales continuaron corrigiendo su optimismo luego de que el Gobierno de Keiko Fujimori se instaló, de acuerdo con la encuesta correspondiente a septiembre que realiza el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De los 12 indicadores que se miden, sobre seis aspectos en horizontes de tres y 12 meses, se tuvo mayoritariamente retrocesos. Solo en tres hubo mejoras. Sin embargo, todas aún se mantienen en terreno positivo.

La perspectiva sobre la economía a tres meses marcó un segundo retroceso y se ubicó en 56.8 puntos . El escenario a 12 meses marcó la misma tendencia hasta los 67.6 puntos. En ambos casos, la caída fue de medio punto.

La expectativa sobre el sector empresarial en el corto plazo anotó también un segundo retroceso y se ubicó en 56.1 puntos. El panorama a largo plazo marcó la misma tendencia hasta los 66.7 puntos. Los retrocesos fueron menores a un punto.

Fue en el caso de la situación de la empresa donde se tuvo las mayores caídas en esta edición de la encuesta. En el corto plazo retrocedió 1.5 puntos y, en el largo, 2.2.

La perspectiva de contratación de personal también sufrió reveses en el lapso de tres y 12 meses. En el primero cayó de 56.5 puntos a 55.8, mientras que en el segundo lo hizo de 64.9 a 64.6.

La perspectiva de contratación de personal también sufrió reveses. | Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec

En el indicador de inversión de su empresa, la lectura a tres meses sumó su segunda caída consecutiva en 1.1 puntos, hasta situarse en 55.2.

El único rubro de expectativas que tuvo mejoras en la encuesta de septiembre, tanto en el corto y largo plazo, fue el de demanda de sus productos.

Con el horizonte a tres meses, se anotó un primer incremento (63.1 puntos) tras mantenerse estable en los meses previos. A 12 meses, la segunda mejora consecutiva fue de 0.5 hasta los 71.7 puntos.

El tercer indicador que marcó un avance fue la expectativa a 12 meses de inversión de su empresa, creciendo de 67.3 a 65.3 puntos.