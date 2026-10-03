El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó un nuevo reglamento para los servicios que permiten a los comercios recibir pagos digitales de sus clientes, con disposiciones sobre la protección de los fondos, las comisiones, los contratos y la interoperabilidad entre distintos medios de pago.

La Circular N.° 0026-2026-BCRP regula el denominado Servicio de Aceptación de Pagos, que comprende tanto la adquirencia de operaciones de pago como la recaudación de fondos.

La norma alcanzará a las empresas que contratan con los comercios para recibir y posteriormente transferirles el dinero de sus ventas realizadas mediante tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos.

Uno de los principales cambios es que los fondos recibidos por estas empresas en representación de los comercios deberán mantenerse separados de sus propios recursos hasta que sean transferidos al negocio .

Para ello, los denominados Aceptadores de Pagos deberán utilizar cuentas exclusivamente destinadas a la recepción y transferencia de estos fondos.

Estas deberán estar en empresas del sistema financiero con una calificación no menor a B+, o en Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) que sean participantes del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Comercios tendrán información sobre comisiones y condiciones del servicio

La regulación también fija requisitos mínimos sobre la afiliación de comercios, la liquidación de los fondos, la transparencia de las comisiones, la atención de reclamos y la gestión de riesgos.

En el caso de las tarifas y otros cobros asociados al servicio, el reglamento establece que deberán responder a criterios objetivos, transparentes y verificables.

Además, los Administradores de Infraestructuras de Pagos y los Aceptadores de Pagos deberán publicar información relevante sobre sus tarifas y comisiones.

Los contratos que los Aceptadores de Pagos suscriban con los comercios también deberán precisar las condiciones del servicio, las comisiones aplicables, los plazos de liquidación, las responsabilidades de cada parte y los mecanismos para atender controversias.

BCRP fija estándares comunes

El nuevo reglamento busca además establecer reglas comunes para servicios que actualmente pueden operar bajo esquemas diferentes, pese a cumplir una función similar: permitir que un comercio reciba el pago de sus clientes.

Por ello, las infraestructuras de pagos que permitan prestar estos servicios deberán contar con reglas sobre el flujo de información y fondos, la asignación de responsabilidades entre participantes, los mecanismos de liquidación, la gestión de riesgos y fraude, así como los procedimientos para atender reclamos y controversias.

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La norma también establece que las operaciones realizadas mediante Pagos Inmediatos con Alias y códigos QR dentro del Servicio de Aceptación de Pagos deberán cumplir las disposiciones de interoperabilidad establecidas por el BCRP.

El objetivo es que servicios equivalentes estén sujetos a estándares regulatorios similares, independientemente de la infraestructura utilizada para procesar las operaciones.

Reglamento regirá desde 2027

La nueva regulación entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 y contempla un periodo de adecuación para las entidades comprendidas dentro de su ámbito de aplicación.

Con esta medida, el BCRP busca establecer un marco común para los servicios de aceptación de pagos a medida que continúa la expansión de los pagos digitales en el país.