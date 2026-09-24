Este jueves 24 de septiembre se desarrolló la ceremonia de juramentación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hasta el 2031.

El acto se celebró en la sede del Palacio de Justicia, y fue la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien tomó juramento a Velarde Flores.

De esa manera, Julio Velarde extiende su permanencia en el máximo cargo del BCRP, el cual ocupa desde 2006, cuando fue designado en el gobierno de Alan García, y posteriormente ratificado por el resto de mandatos.

Antes de dicha designación, Velarde Flores fue director del ente emisor entre 1990 y 1992, y 2001 y 2003.

Su permanencia en el BCRP le ha valido innumerables distinciones universitarias e incluso, considerado como banquero central del año por The Banker.