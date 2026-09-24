La categoría Beauty & Care reúne 190 marcas a nivel nacional en Rappi. (Foto: DepositPhotos)
La categoría Beauty & Care reúne 190 marcas a nivel nacional en Rappi. (Foto: DepositPhotos)
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Redacción Gestión
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La belleza empieza a ganar espacio en el , con consumidores que buscan resolver en pocos minutos compras de cuidado personal. El cambio también abre espacio para nuevas propuestas y marcas dentro del canal. ¿Qué está impulsando esta categoría?

Las dentro de crecieron 20% en el último año, en un contexto en el que el mercado peruano de belleza y cuidado personal registró ventas por S/10,000 millones en 2025, un 7% más que en 2024, según el Estudio de Inteligencia Comercial de Copecoh de la (CCL).

El gasto también muestra el espacio que viene tomando la categoría dentro de la plataforma. El ticket promedio alcanza los S/85 por pedido, de acuerdo con Rappi.

La demanda no se distribuye de manera uniforme durante la semana. El 50% de las ventas registradas entre viernes y domingo se concentra durante el fin de semana, con mayores picos los viernes por la tarde y los sábados, tanto en la mañana como en la tarde-noche. La compañía relaciona estos momentos con la reposición de productos, la compra de regalos y la preparación para actividades sociales.

¿Qué productos están detrás de este avance?

Dentro de , los productos más solicitados corresponden a cuidado para el cabello, cuidado dermatológico y K-Beauty. La demanda reúne tanto artículos vinculados con rutinas de cuidado personal como propuestas asociadas a tendencias específicas de consumo.

Alonso Palomino, Head de E-commerce de Rappi, señaló que la categoría dejó de responder únicamente a compras ocasionales. “Esta categoría ha dejado de ser una compra ocasional para convertirse en parte del consumo cotidiano”, sostuvo.

La compañía atribuye parte de este comportamiento a la posibilidad de acceder a los productos en pocos minutos. Según Palomino, esta facilidad permite atender distintos momentos de consumo y fortalecer la disponibilidad de marcas dentro de la aplicación.

Los productos de cuidado para el cabello, cuidado dermatológico y K-Beauty concentran la demanda de belleza en Rappi. (Foto: KORUMI)
Los productos de cuidado para el cabello, cuidado dermatológico y K-Beauty concentran la demanda de belleza en Rappi. (Foto: KORUMI)

¿Qué espacio encuentran las marcas especializadas?

La categoría Beauty & Care reúne 190 marcas a nivel nacional en Rappi, entre ellas Aruma, L’Oréal, Kallma, Xperteasy y Kusi Glam. La oferta incorpora propuestas dirigidas a distintos segmentos del mercado.

El comunicado de Rappi identifica, además, oportunidades para negocios con una oferta más específica. Xperteasy cuenta con productos dirigidos a salones de belleza, mientras que Kusi Glam está especializada en y se ha beneficiado del auge de la belleza coreana y de la mayor demanda por este tipo de productos.

La evolución de la categoría combina así una mayor variedad de productos con soluciones de entrega inmediata. Para las marcas, el canal incorpora tanto compañías de mayor presencia como negocios especializados dentro de una misma plataforma.

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