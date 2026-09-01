Lo que nació como una plataforma de entrega de comida se ha transformado en un sistema de transporte de personas. (Foto: Andina / ChatGPT)
Lo que nació como una plataforma de entrega de comida se ha transformado en un sistema de transporte de personas. (Foto: Andina / ChatGPT)
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Camila Vera
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Hay un pasajero “fantasma” que viaja en moto lineal por las avenidas de Lima y que, además, se avala en el servicio delivery. Es decir, mientras las aplicaciones simulan entregar comida, los ciudadanos asumen el rol de “paquete”. Un precio más cómodo a cambio de una expuesta seguridad física.

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