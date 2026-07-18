El negocio de las apps de movilidad en Perú ha dejado de ser solo una carrera por el viaje más barato. Con un mercado cada vez más concentrado, las principales plataformas han entendido que el crecimiento ya no está solo en mover pasajeros, sino en construir un ecosistema alrededor de ellos. En ese contexto, inDrive cierra el primer semestre del 2026 como el actor dominante en descargas y con una expansión acelerada hacia otras categorías. Para entender qué sigue en ese trayecto, conversamos con Senya Andreev, nuevo director para la Región Andina de inDrive, quien desde el nuevo hub regional de Lima adelanta los próximos movimientos de la compañía, el balance de sus apuestas más recientes y por qué ve todavía espacio para seguir creciendo en movilidad.
¿Cómo viene la operación de Perú y qué desafíos asumes con tu nuevo rol regional?
Ahora estoy en posición de director de la Región Andina (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia). Todos estos mercados son muy importantes y por eso los hemos separado en una región, porque también tenemos otras, pero la región andina es bastante importante para el negocio.
Hablando de Perú, ha sido un año muy exitoso hasta ahora. Por tercer año somos el aplicativo número uno en términos de descargas aquí en Perú en la categoría movilidad, de acuerdo con Sensor Tower. Además, tuvimos muchos proyectos estratégicos que han avanzado. En términos de métricas, de nuevo, ha sido un año muy bueno hasta ahora. A pesar del tema con el GNV (desabastecimiento) que pasó en febrero, más o menos marzo, cerramos con overperformance (superando) en métricas financieras.
En términos de pasajeros, ¿cómo las ha ido?
Hemos crecido más del 30% en el primer semestre de 2026. Como destacaba anteriormente, un tema importante para inDrive es diversificar nuestros servicios. No tener solo un servicio (de movilidad) estándar, sino también otros. Ahora tenemos XL (carros grandes), confort, que está creciendo muchísimo en Lima, Arequipa y Trujillo; y tercero, mototaxi. Ahora ya está en Lima, en el sur, en el norte, hay servicios de mototaxi disponibles en inDrive. Siempre pensamos que movilidad es multimodal. Hay mototaxi, hay carros, hay servicio público y todo es complementario.
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El camino de inDrive como “super app”
¿Siguen buscando consolidarse como una super app?
Sí, tenemos otros servicios como delivery, couriers. Ahí nuestra audiencia principal son las pymes, pequeños emprendedores, que en Perú hay muchos. Este tipo de negocio está creciendo muchísimo, 58% interanual.
Además, hemos hecho una colaboración con el Ministerio de la Producción para trabajar juntos en la digitalización de este tipo de empresarios.
En términos de geografía, contamos con 24 departamentos activos. Lima, Arequipa y Trujillo siguen siendo nuestros centros más importantes. Pero todos los servicios que avanzamos, estamos pensando en cómo desarrollarlos en mercados con menos actividad, como Tacna, Iquitos, Chiclayo, Jaén, Cajamarca.
Consolidando todo, ¿cuántas verticales de negocio tienen ya en Perú?
Movilidad es el más grande. Luego viene Entregas (con camiones), Intercity (viajes entre ciudades), Money (servicios financieros para los conductores) y Delivery. Y ahí vienen más cosas que voy a contar por primera vez. Primero, un nuevo servicio que se llama Mercado. Es básicamente un marketplace, porque contamos con una base de millones de personas activas que usan nuestra aplicación.
¿Cómo funciona?
Todos pueden vender o comprar algo a través de esta aplicación. Yo, como persona natural o como pequeño negocio, puedo publicar mis productos y negociar, y finalmente vender a través de nuestra plataforma. Ya está activo al 100% en Lima, Arequipa y Trujillo, sin comisión. Para las pymes que usan nuestro servicio de entregas, funciona bastante bien. Así queremos digitalizar y democratizar el ecommerce. Opera dentro de la misma app.
¿Cuándo fue incorporado?
Este mes lo hemos abierto para todas las personas. Antes hicimos un soft launch (lanzamiento suave) en marzo. Y luego viene un nuevo servicio que se llama inDrive Ads. Es publicidad para clientes corporativos, porque contamos con una audiencia bastante grande en el aplicativo. Podemos darles es una buena segmentación para que puedan vender u ofrecer sus productos a perfiles específicos de clientes.
Entonces ya son siete verticales en Perú...
Sí y hasta fin de año queremos ampliar esto.
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Oportunidades de innovación y Lima como laboratorio de testeo regional
Desde la operación de la región andina, ¿hay funcionalidades de otros países que podrían replicarse en Perú?
Lima es el hub regional, se convirtió en un hub regional para nosotros. Todo el equipo regional de los cuatro países está basado en Lima, incluso estamos reubicando a algunas personas de otras partes del mundo a Lima. Tenemos una oficina bastante grande en Bogotá, una oficina que ya hemos lanzado en Ecuador, pero Lima va a ser el centro.
Lo que busco con el desarrollo de este mercado y el equipo que hemos construido aquí es lanzar y testear cosas aquí principalmente y después lanzarlas en otras partes. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos así es audio recording, una función de seguridad. Básicamente puedes grabar el audio cuando estás en un carro. Es bueno para los conductores y para ambas partes, pasajeros. Lo hicimos aquí, vimos que todo bien y lo hemos lanzado para todos los mercados.
Pero también hay buenas prácticas que podemos intercambiar. Por ejemplo, en Ecuador hay un tema bastante importante con seguridad y ahí también vamos a testear cosas, porque ese país lo necesita. Hay este intercambio de ideas siempre.
En Colombia, se probaron pagos de servicios y pedidos de oficios...
Fue una prueba. No está vigente en Colombia, en ningún lugar. De hecho, Perú es el país más avanzado en portafolio. Nuestro portafolio de Lima, de Perú, es el más grande.
Money fue lo más innovador del año pasado, ¿han avanzado en esa vertical?
Está avanzando y creciendo. Cada trimestre estamos ampliando el monto de personas que pueden recibir este tipo de crédito. Hay un par de cosas que quiero contar, pero no puedo ahora. El tema de servicios financieros lo hemos visto como un negocio exitoso y recibimos buen feedback de conductores. Así que lo vamos a continuar, por supuesto. Y hay otras cosas financieras que estamos testeando.
¿Money sigue enfocado solo en conductores?
Sí. Yo diría que empezamos con conductores y queremos profundizar ahí porque el conductor es el corazón de nuestro servicio. Nuestro enfoque va a ser y sigue siendo conductores. No voy a decir que no vamos a otras audiencias, pero al principio queremos enfocarnos por ahí.
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Expansión de inDrive en el negocio de movilidad
La vertical más madura es movilidad, ¿todavía hay espacio para crecer en Perú?
Las métricas de que todavía en 2026 crecemos 30% en pasajeros nos muestra que no estamos cerca del techo en términos de crecimiento. Todavía el motor de crecimiento sigue siendo Lima, pero estamos en casi 40 ciudades aquí en Perú y vemos que la tasa de crecimiento, por ejemplo, de Cusco, es mucho más grande que en Lima, pero sobre una base menor. Todavía veo mucha oportunidad. Creo que también la diversificación de servicios y nuevos servicios como Mercado nos ayuda a traer nuevos usuarios y hacerlos más frecuentes en nuestra aplicación.
Cuando hablamos de potencial, es importante también hablar de conductores, y ahí el potencial es inmenso. Una parte bastante importante es Fleet, esquema de partners que pueden alquilar o financiar sus carros a conductores. Hay mucha gente, conductores, que quieren tener su propio carro, pero no pueden porque no pueden acceder a crédito en el banco. Hasta ahora tenemos seis partners estratégicos. Estamos totalmente abiertos para trabajar con más porque hay mucha más demanda. Hay muchos más conductores que quieren su carro. Y nuestros partners y nosotros sí tenemos la data para ver y hacer una calificación. Ahora tenemos miles de carros en este servicio, pero sigue creciendo cada año de forma exponencial.
¿Fleet está a nivel nacional?
Ha comenzado en Lima, más o menos cuando fue nuestra primera discusión. Ahora hemos expandido a Arequipa, incluso Piura. En todos los mercados principales lo vamos a hacer.
Lima tiene el portafolio completo, ¿Arequipa y Trujillo también tienen lo mismo?
Sí. Cuando sabemos que algo funciona bien en Lima, lo abrimos para Arequipa y Trujillo. Con Mercado fue así. En un mes entendimos que había oportunidad y lo lanzamos en Arequipa. Para mí es un enfoque grande que en las tres ciudades tengamos más o menos la misma oferta de servicios.
¿Qué ciudades siguen después para completar el portafolio?
Piura y Chiclayo, por supuesto. Tacna también. Y hay ciudades que son más pequeñas en volúmenes, pero están creciendo muy, muy rápido, como Cajamarca, Cusco, Chimbote, por ejemplo. Pero también las ciudades en la selva, después del lanzamiento de mototaxi. Tarapoto, por ejemplo, e Iquitos están creciendo. Pero ahí creo que es solo el inicio.
¿Contemplan financiamiento para vehículos eléctricos?
Voy a decirlo de manera muy honesta. Perú es un país de gas, es muy accesible. Y por eso, a nivel general, sí creo que hay potencial con carros eléctricos, pero el contexto actual en Perú no es como en Chile o Colombia. Estamos totalmente abiertos para hacerlo y pensamos cómo hacerlo. Hay unos proyectos que estamos contemplando. Creo que hay potencial, no solo para nosotros, sino también para otros. Pero va a demorar.
En tanto, con Delivery, ¿apostarán por el despacho de comida?
Entre estas pymes sí tenemos muchas que venden comida. Así trabajamos con este sector ahora. Para trabajar mejor con ellos, hemos dado a miles de nuestros couriers thermobags, las mochilas para que puedan trabajar y dar el mejor servicio. Entre 30% y 40% de este tipo de delivery es comida.
¿Cerrarán el 2026 con siete verticales o sumarán más?
Está en nuestros planes tener más, por supuesto. Está en nuestros planes. No puedo decir más ahora por información sensible.
Finalmente, ¿cómo han visto el contexto político y regulatorio?
Como empresa privada queremos continuar invirtiendo. ¿Y qué necesitamos para esto? Predictibilidad a largo plazo. Esperamos que con el nuevo Gobierno podamos tener esta predictibilidad.
Segundo, en todos nuestros mercados en la región andina somos prorregulación. Pero una regulación que sea justa para todos los sectores. Es decir, en algunos países hay taxis amarillos, por ejemplo, hay aplicaciones de movilidad, pero entre aplicaciones de movilidad también hay diferencias. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de algoritmo, no ponemos el precio por nuestro algoritmo para conductor o pasajero. Es siempre una decisión de ambas partes, una negociación. No entramos en esa decisión para nada. Así que hay al menos tres tipos de modelos de negocio ahí. Y la regulación debe contemplar a todos.