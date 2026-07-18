inDrive suma dos negocios en Lima y prepara despliegue de nuevas iniciativas.
inDrive suma dos negocios en Lima y prepara despliegue de nuevas iniciativas.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El negocio de las apps de movilidad en Perú ha dejado de ser solo una carrera por el viaje más barato. Con un mercado cada vez más concentrado, las principales plataformas han entendido que el crecimiento ya no está solo en mover pasajeros, sino en construir un ecosistema alrededor de ellos. En ese contexto, inDrive cierra el primer semestre del 2026 como el actor dominante en descargas y con una expansión acelerada hacia otras categorías. Para entender qué sigue en ese trayecto, conversamos con Senya Andreev, nuevo director para la Región Andina de inDrive, quien desde el nuevo hub regional de Lima adelanta los próximos movimientos de la compañía, el balance de sus apuestas más recientes y por qué ve todavía espacio para seguir creciendo en movilidad.

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